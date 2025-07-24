舊桃園基地開幕重生！ 05警戒堡、戰機限期開放

目前停放在05警戒堡內、新修復完成的TF-104G「星式」戰機。（記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／桃園報導〕桃園航空城博物館計畫中的「05警戒區開館試營運活動」今（24）日在舊桃園基地機堡登場，這也是桃園基地遺址中，第一個對外開放的區域，民眾自即日起至8月底止，可把握短暫的限期開放機會，近距離參觀新修復的F-104戰機，以及一旁的周至柔將軍文物特展。

桃園航空城博物館05警戒機堡園區今日率先開幕。（記者劉宇捷攝）05警戒區是以舊桃園空軍基地的警戒機堡改建而成，目前配合周至柔將軍的文物特展，至8月底前限期開放參觀，並搭配新修復的TF-104G戰鬥機，成為園區新的亮點，之後將再度管制進行周圍修復工程。

此次園區開放，搭配周至柔將軍的文物特展，他是創建我國空軍的重要一員。（記者劉宇捷攝）桃園航空城計畫是將原本舊桃園空軍基地的範圍，改造成結合空軍歷史、城市藝術與住宅的都市計畫，目前未被拆除保留的舊設施，包含05跑道頭警戒機堡、照相技術隊營舍、35黑貓中隊廠區、舊聯隊長宿舍（暱稱小白宮）、飛管大樓及棚廠等設施。

前行政院長劉兆玄、桃園市長張善政、周至柔將軍家屬等人，為05警戒堡園區進行開幕。（記者劉宇捷攝）前行政院長劉兆玄、桃園市長張善政等「空軍前輩」都出席園區開幕式，負責園區規劃的桃園市文化局也公開說明航空城文史計畫。劉兆玄表示，05警戒區是航空城第一個開放的區域，身為空軍之子，能夠看到記憶再生，令他非常振奮，「空軍的歷史不應封存在史冊中，而是要讓下個世代、下下一個世代人知道」。

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