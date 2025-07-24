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又來！美軍魚鷹機迫降岩手縣機場 官方證實機體故障
1架美軍「魚鷹」運輸機24日上午9時50分左右，在日本岩手縣花卷機場緊急著陸。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕根據日本媒體報導，美軍1架V-22魚鷹運輸機（V-22 Osprey），24日上午9時50分左右，在日本岩手縣花卷市的花卷機場緊急降落。
根據《共同社》報導，岩手縣政府透露，緊急降落是機體故障所致，對民用飛機並無影響。
據報導，這架魚鷹運輸機的機組人員，向航空交通管制員發出緊急降落請求，目前尚不清楚是否有機組人員受傷，岩手縣和日本防衛省東北防衛局正在調查事件詳情。
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在此之前，另有1架美軍魚鷹運輸機本月18日因機體出現異常，在秋田縣北秋田市的大館能代機場緊急降落。
魚鷹運輸機自開發階段就問題不斷，並相繼發生致命事故。日本防衛省迄今均表明，「已藉由多次機會確認安全性」，不過，外界依舊強烈擔憂相關安全問題。
魚鷹機最快時速約500公里，續航力約2600公里，與CH-47運輸直升機相比，航行速度與續航力分別是CH-47的2倍與3倍左右。