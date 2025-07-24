不只「微型無人機」 國軍這二款新購軍用商規無人機也各有「模板」

總統賴清德15日前往新北八里地區，視導陸軍機步269旅、海軍海鋒大隊參與漢光41號演習情形，除了雄三增程型飛彈車外，海軍的陸用型監偵無人機也隨之曝光。（總統府提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部正籌獲六款、3千餘架「軍用商規」無人機，加速建構不對稱戰力，其中，微型無人機已在「漢光41號」實兵演習現身，展現作戰新氣象。值得注意的是，軍備局正規劃2年內採購五款、近5萬架無人機，除了性能貼近「微型無人機」的「甲型」以外，要兼具抗風、可垂直起降的「戊型」無人機，也已有市面現成的潛在採購「模板」。

軍備局22日發布公開徵求指出，明（2026）年、後（2027）年有意採購五型、共4萬8750架無人機，除了3萬4千架、佔全案近7成的「甲型」無人機近似陸軍微型無人機外，要兼具抗風、可組裝又成垂直起降特性的「戊型」無人機，與同樣在漢光演習期間曝光的「陸用監偵無人機」定位接近。「戊型」無人機為垂直起降定翼機，導控、情資傳輸距離至少100公里，還要滯空至少2.5小時，能夠盤旋飛行，並可抗5級以上強風等。

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賴總統一行人於漢光演習期間視導的陸用型監偵無人機，實為智飛科技的TU30-VG型機，採油、電混合動力，導控距離達100公里、最大時速112公里、並抗6級以上強風，在時速80公里巡航條件下，則可續航約10小時。（軍聞社提供）

「陸用型監偵無人機」日前在國軍「漢光41號」實兵演習中曝光，總統賴清德當時視導海軍海鋒大隊位於新北八里的陣地部署，除了「雄三增程型」飛彈發射車之外，總統府官方照片也首度公開「陸用型監偵無人機」的構型，成為當日「彩蛋」。「陸用型監偵無人機」實為智飛科技的TU30-VG型機，採油、電混合動力，導控距離達100公里、最大時速112公里、並可抗6級以上強風，在時速80公里巡航條件下，可續航約10小時。

另一方面，中科院今年改款的新版「紅雀三型」小型監偵無人機，搭載4具垂直起降馬達、1具平飛用馬達，導控距離達30公里、可滯空1小時，且具有資料鏈加密能力，接近軍備局「乙式」無人機所列性能，也就是多軸旋翼結構，垂直起降，導控、影像情資傳輸須達25公里以上，以及滯空飛行60分鐘以上等要求。

中科院「紅雀三型」小型偵蒐無人機改版今年3月在台大雲林分校展示，飛行性能初步符合軍備局「乙型」無人機的基本要求。（本報資料照，記者陳治程攝）

相較之下，要求彈射發射、可盤旋的丙、丁型等二型無人機，規格乍看之下近似我國近期向美採購的彈簧刀（Switchblade）、ALTIUS 600M-V等機型，以及中科院的「勁蜂」攻擊無人機，但公開徵求提到，這二型新機的機體可拆解收納、導控距離更長、具備情資傳輸等性能，則與前述攻擊型機種有出入，因此，可能待軍方本月底召開說明會，確切規格與機型才會更加明朗。

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