注入飆速賽車魂！英國「虎鯊」神風無人機深受F1啟發

MGI工程公司揭示未來型「虎鯊」（TigerShark）滯空攻擊無人機設計，導入F1賽車技術思維，包括複材輕量化、模組化設計與高速疊代開發，預示英國下一代無人作戰平台的方向。（圖：MGI Engineering）〔編譯陳成良／綜合報導〕英國一家由前F1賽車技術總監領軍的國防公司，正將賽車場上的高速開發模式，應用於致命的軍事武器。根據烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，這家名為MGI Engineering的公司，已發表一款名為「虎鯊」（TigerShark）的新型神風無人機，其設計理念與開發流程，深受F1賽車科技啟發。

這項計畫的領導者，是曾在F1賽車界戰功彪炳的前技術總監加斯科因（Mike Gascoyne）。其核心理念並非直接套用賽車的空氣動力學，而是引進F1的「開發心法」，包括使用輕量化複合材料、採用敏捷反覆的設計流程、快速原型製作，以及為低成本大規模量產進行的最佳化。

英國MGI工程公司先前在恩斯通機場展示「天鯊」（SkyShark）無人機原型，採用A300渦輪噴射引擎，具備時速450公里、射程250公里的自殺式攻擊能力，為英國國產無人機技術邁出新步伐。（圖：MGI Engineering）在先前的展示會上，這家公司曾推出「天鯊」（SkyShark）無人機，已展現驚人性能。這款單向攻擊無人機（OWE）作戰半徑達250公里，可攜帶20公斤彈頭，最高時速飆破450公里。它更搭載了「地形輪廓匹配」（TERCOM）導航系統，使其能在GPS訊號被干擾或拒絕的環境下作戰。

此計畫強調「完全英國製造」的能力，提供噴射與電力兩種發動機版本，以應對不同任務需求。加斯科因表示，這款無人機是英國創新能力的體現，其目標是借鑑烏克蘭戰爭的經驗，為英國軍方提供一種可大量部署、低成本且致命的消耗性無人作戰系統，以回應未來的戰略挑戰。

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