操演、裝備都有亮點 顧立雄7/28赴立院報告「漢光41號」演習成果

圖為國防部長顧立雄日前視導海軍陸戰隊操作人攜式刺針飛彈情形，他28日將應立院外委會之邀，報告漢光41號演習成果。（國防部提供）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習上周五（18日）正式結束，不只首度將演習期程延長至10天9夜，除了多項新裝備亮相，這次演習也著重縱深防禦與持久作戰，擴大後備部隊動員訓練，更深化民間資源整合，與「城鎮韌性演習」同步辦理，創下多個漢光演習的「第一次」。因此，立法院外交及國防委員會下周將邀請國防部長顧立雄，就漢光演習整體成效進行報告、備詢。

根據立法院下周最新議程，立法院外交及國防委員會下周一（28日）將邀請顧立雄出席會議，就「漢光四十一號演習成果、檢討與後續策進作為」進行報告，並備質詢。

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陸軍M1A2T戰車於成軍前訓練期間，進行實彈射擊情形。（國防部發言人官方Facebook）

國軍「漢光41號」實兵演練自7月9日至18日實施，首次延長至10天9夜，規模為歷年之最，並創下多項「首次」操演紀錄，驗證我國從「灘岸殲敵」延伸至「縱深防禦、持久應戰」的戰略思維。然而，以公開資料觀之，在灰色地帶應處、無人載具運用及戰略溝通方面，仍顯露出不少有待精進的空間。

此外，立法院外交及國防委員會將於下周三（30日）考察國安局科技中心，是機密行程；下周四（31日）則會前往中部地區，考察國軍部隊戰備情形。

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