航空迷快來！4196號F-104戰機「入厝」桃園新家 重現戰鬥氣息

修復團隊比對文獻，進行TF-104G戰機塗裝考究。（記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／桃園報導〕桃園航空城05警戒機堡園區的短期特展今（24）日開幕，展區的最大亮點之一，就是將原汁原味的F-104「星式」戰鬥機，重新搬至機堡中展示，重現當年F-104戰機擔綱戰備的場景。這架編號4196的TF-104G（雙座F-104G），經由空軍退役士官組成的團隊重新翻修，已還原成1998年參與除役典禮時的樣貌。

桃園航空城05警戒機堡園區的新修復「星式」戰機，首次公開亮相。（記者劉宇捷攝）機號4196號的TF-104G戰機，是1998年參與除役典禮的最後一批「星式」戰機，之後長年在基隆役政公園露天展示，飽受風吹日曬，直到今年航空城博物館計畫陸續推動，這架飛機才從鬼門關前「重生」，接受專業修復團隊的還原，並成為現在05警戒堡的一大亮點。

在機堡內修復中的TF-104G戰機。（記者劉宇捷攝）修復團隊領班、空軍退役林姓士官長表示，當初4196號機被拆成尾部、左右機翼、機身、機鼻5大部分，才能從基隆運來桃園；這架飛機雖然是最後一批除役，但先前的工班處理得較為粗糙，經過多年後，全機大約有4成左右的表面是有凸起、受潮及鏽蝕問題，因此修復最大的挑戰就是重整漆面，也是修復工程中最費時的部分。

此次4196號TF-104G機的再修復，是由空軍退役的林姓士官長操刀。（記者劉宇捷攝）林姓士官長指出，光是打磨、修補這架飛機的漆面，大約耗時了20天至30天，過程要打掉舊的油漆，然後機體銹蝕破損的地方，要用金屬膠、補土或金屬片修補，過程中也要一併檢查機內結構是否受潮；在補強時，底部的蒙皮要先噴底漆防鏽處理，然後再用封膠填補，才不會讓水氣跑進機身內，最後才能將金屬補片蓋上。

修復過後的TF-104G保有相當多的細節。（記者劉宇捷攝）若嚴格地以「警戒機」標準檢視這架雙座F-104戰機，尚有許多不符史實的部分，首先，雙座訓練機不太會擔綱警戒任務，其次，警戒機堡內的飛機理當掛載武裝，與這架飛機的狀況不符；第三，第12偵照機隊的飛機不會停放在警戒堡之中。



縱使如此，這架TF-104G戰機的修復與保存工作仍瑕不掩瑜，政府能重視、保留除役軍機，並透過專業的退役人士修復，盡力還原當時桃園基地的樣貌，對於軍事迷而言，已相當值得讚許。

桃園航空城計畫是將原本舊桃園空軍基地範圍，改造成結合空軍歷史、城市藝術與住宅的都市計畫，目前未被拆除保留的舊設施，包含05跑道頭警戒機堡、照相技術隊營舍、35黑貓中隊廠區、舊聯隊長宿舍（暱稱小白宮）、飛管大樓及棚廠等設施。

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