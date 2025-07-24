抗中殺手鐧！印度「毗濕奴」極音速飛彈具備核打擊能力

圖為採用「超燃衝壓發動機」（scramjet）的極音速飛彈想像圖，顯示其在大氣層邊緣以極速飛行的情境。（圖：DRDO）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國與巴基斯坦的軍事壓力，印度在極音速武器領域取得重大突破。根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，印度7月14日成功試射自主研發的「增程長航時極音速巡弋飛彈」（ET-LDHCM），以高達8馬赫的驚人速度命中目標，具備突破如薩德（THAAD）與S-500等頂級防空系統的能力，標誌印度正式躋身全球極音速強權之列。

這項飛彈由印度國防研究開發局（DRDO）主導，屬「毗濕奴計畫」（Project Vishnu）核心成果。繼2024年成功完成地面推進系統測試後，此次實彈發射為系統整合的關鍵里程碑，使印度與美國、俄羅斯、中國並列為具備自主極音速巡弋飛彈技術的國家。

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ET-LDHCM搭載「超燃衝壓發動機」（scramjet），這種先進空氣吸氣式引擎，可於超音速飛行時，直接從大氣中吸氧燃燒，無須攜帶氧化劑，有效提升飛行續航力與打擊範圍。彈體採耐高溫複合材料打造，可承受極端熱能，並在飛行中產生電漿雲，吸收雷達波、降低被偵測機率，如同披上「隱形斗篷」。

此飛彈射程可達1500公里，特定配置下可延伸至2500公里，具備中途變軌與低空匿蹤能力，可由Su-30MKI戰機、海基或陸基平台發射，打擊指揮中心、航艦戰鬥群等高價值目標。彈頭可搭載1000至2000公斤的常規彈藥或核彈，具備戰略縱深打擊力。

與中國東風助推滑翔體不同，ET-LDHCM屬持續推力型極音速巡弋飛彈，設計更接近美國HACM與俄羅斯鋯石飛彈。其自主開發能力不僅顯示印度在尖端軍武上的突進，也為其「可信最低嚇阻」戰略增添支撐。

此次試射不僅是技術突破，也釋出明確戰略訊號。隨著中巴軍事合作加深，印度展現具備迅速打擊遠程威脅的能力，意在重塑區域軍事平衡。外界預期，印度將加速武器部署，並於2027年前邁向發展極音速滑翔載具（HGV），為亞太軍備競爭再添新變數。

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