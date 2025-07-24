新一代「雷虎小組」要來了 空軍AT-3下周交棒勇鷹高教機

空軍服役41年的AT-3「自強」高級教練機（下），即將在7月底迎來世代傳承，由新任雷虎小組隊員和勇鷹高教機（上），正式接替未來的飛訓和特技飛行任務。（資料照，本報合成）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空軍「勇鷹」高級教練機機隊，自2021年接裝至今已獲逾40架，逐步承接飛行學官訓練重任；這型機今（2025）年三月自台東志航改駐高雄岡山後，「雷虎」小組教官們也接續展開換裝，並進入多機編隊課目驗證。據了解，空軍下周將舉辦新、舊任雷虎隊員交接典禮，同時進行AT-3、勇鷹高教機傳承，象徵團隊進入歷史新階段。

據證實，為傳承「雷虎小組」榮耀，空軍確定在7月底舉辦新、舊雷虎隊員的交接典禮，同時也是該單位「自強」高教機的畢業典禮，屆時將由新任隊員駕駛勇鷹高教機進行展演，致敬往日歷史榮光。

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儘管屆時可能有颱風攪局，據了解，這場典禮預計安排在下周二（29日）舉行。

圖為2024年參與嘉義空軍基地開放的雷虎小組與AT-3高教機展演情形。（本報資料照，記者羅沛德攝）

空軍的66架「勇鷹」高教機預計明（2026）年全數接收完畢，截至今年2月已接裝43架、整體進度達三分之二；另一方面，先前駐台東志航基地的同型機，今年3月底起陸續進駐高雄岡山的飛行訓練指揮部，迎接新一批學官受訓，也啟動「雷虎小組」教官們的換裝工作。

至於服役41年的AT-3高級教練機，後續將依空軍規劃卸下任務、逐步進行汰除，由「勇鷹」全面擔負戰鬥組、部訓組飛行訓練，繼續培育新一代飛官生力軍，並將有15架安裝噴煙裝置的新機，續執特技飛行任務。扛起這塊歷史悠久的「雷虎」小組招牌。



今年5月底首度進行5機編隊驗證的空軍「雷虎小組」，先後執行了「低空衝場」、「扇形展開」、與「致敬隊形」三項表演科目。（IDF經國號粉專提供）

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