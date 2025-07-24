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漢光結束勞軍慰問開跑 李棟樑與「眾星們」慰問北部參演部隊

2025/07/24 18:15

軍友社榮譽理事長李棟樑（中）今日前往桃園地區，慰問參與漢光演習的官兵。（軍聞社提供）軍友社榮譽理事長李棟樑（中）今日前往桃園地區，慰問參與漢光演習的官兵。（軍聞社提供）〔記者劉宇捷／桃園報導〕漢光41號演習於上周結束，此次演習不僅時間比以往更長，任務狀況也更趨於隨機，使官兵疲勞程度大增。為慰勞參演官兵，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往桃園地區，慰問第三作戰區多支部隊，感謝他們在漢光演習期間的付出，國家才有安定的生活，「演習期間大家都辛苦了」！

李棟樑今日上午在國防部副部長鍾樹明上將、陸軍司令呂坤修上將、軍友社秘書長簡士偉、政戰局長陳育琳中將，以及陸軍政戰主任史順文中將等人的陪同下，前往桃園地區，慰勉日前剛執行完「漢光41號」演習的官兵，肯定戮力戰演訓工作的弟兄姐妹，並致贈禮品慰勞官兵。

國防部副部長鍾樹明（左）也藉此機會，向部隊表達感謝與慰問。（軍聞社提供）國防部副部長鍾樹明（左）也藉此機會，向部隊表達感謝與慰問。（軍聞社提供）國防部副部長鍾樹明、陸軍司令呂坤修也配合慰問時機，致贈單位慰問品，慰勉官兵，肯定他們全天候戮力守護家園辛勞。

「演習期間大家都辛苦了，因為有你們的付出，國家才有安定的生活。」李棟樑表示，國軍年度重要演習剛結束，他特別前往部隊犒慰官兵辛勞，給予鼓勵，代表社會各界表達對國軍的敬意與謝忱。李棟樑不忘叮嚀，正值炎熱氣候，官兵訓練中要適時補充水分，更要照顧好身體，才能繼續擔負起守護人民的重任，軍友社也會持續在後方當國軍的後盾，永遠和國軍站在一起、全力以赴。

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