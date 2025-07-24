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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

俄軍空襲烏東釀2死 滑翔炸彈轟哈爾科夫至少33傷

2025/07/24 21:02

俄軍以滑翔炸彈攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，造成至少33人受傷。（路透）俄軍以滑翔炸彈攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，造成至少33人受傷。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員指出，烏東地區今（24日）再次遭到俄軍空襲，康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）傳出2人身亡與數十人受傷，第二大城哈爾科夫（Kharkiv）也至少有33人受傷。

《路透》報導，烏克蘭頓內次克地區（Donetsk）檢察官辦公室指出，康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）今日遭遇俄軍空襲，已知有2人身亡與12人受傷。

烏克蘭第二大城哈爾科夫也遭到俄軍襲擊，哈爾科夫州州長西涅古博夫（Oleh Syniehubov）說，哈爾科夫市遭到2枚俄軍的滑翔炸彈攻擊，至少33人受傷，其中包含2名孩童。這些滑翔炸彈配有機翼與衛星輔助導航裝置，大大的增加了攻擊範圍與精準度。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在X平台發文批評：「這完完全全是沒有意義的攻擊，沒有任何軍事目的。」

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