中國取代伊朗 成俄羅斯無人機最大貨源

俄羅斯正部署長程無人機Garpiya-A1，攻擊烏克蘭境內的民用與軍事目標，中國製發動機已成為最主要貨源。（取自X @Visegrád 24）

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯正在部署長程無人機Garpiya-A1，以攻擊烏克蘭境內的民用與軍事目標，每月使用約500架次。專家指出，俄國可能已經不再依賴伊朗設計的長程無人機，除了國內自行發展，顯然更依賴中國。

路透23日獨家披露，根據3名歐洲安全官員以及路透看到的文件，儘管西方國家透過制裁已斬斷俄國製造無人機的供應鏈，但中國製造的無人機發動機，卻以「工業冷藏裝置」名義，經空殼公司中介轉手，被秘密運至俄國國營無人機製造公司，使其得以增產更多無人機。

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據報導，俄羅斯國營武器製造商「金剛石－安泰」（Almaz-Antey）的子公司IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol），憑藉中製發動機增產Garpiya-A1無人攻擊機。該公司甚至已與俄國國防部簽約，今年將生產超過6000架Garpiya無人機，遠多於去年的2000架。

去年9月，路透便踢爆庫波爾使用中國技術生產Garpiya無人機，包括中國廈門林巴賀公司（Xiamen Limbach）生產的L550E發動機。1個月後，美歐制裁包括廈門林巴賀在內的多家參與生產無人機的公司。但制裁實施後，1家名為北京西潮國際技術貿易公司（Beijing Xichao International Technology and Trade）已取而代之，將貨交給空殼公司SMP-138，SMP-138再交給另一家公司LIBSS，為庫波爾供應L550發動機。西潮。

華府智庫「新美國安全中心」兼任高級研究員班迪特（Samuel Bendett）指出，若此事屬實，代表俄國不再依賴伊朗，而是仰賴中國。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）的中國安全與國防政策高級研究員溫玫雅（Meia Nouwens）則說，中國的主要目的是協助俄羅斯繼續打下去，以確保美國忙於關注烏克蘭而無暇對付北京。

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