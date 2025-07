MQ-20模擬超視距空戰 全程自主作戰操作員手免放鍵盤

無人機現也能進行「超視距打擊」,無須飛行員、甚至操作員也無須輸入指令,就能完成空戰。(圖取自X@GenAtomics_ASI)

〔記者吳哲宇/綜合報導〕無人機現也能進行「超視距打擊」,無須飛行員、甚至操作員也無須輸入指令,就能完成空戰,通用原子航空系統(GA-ASI)公司日前運用MQ-20無人機,模擬執行超視距(BLOS)空戰任務,驗證自主作戰擊殺鏈效能。

軍聞網站「The Aviationist」報導,這項在8日進行的超視距空戰流程測試,將多方新興技術整合至MQ-20,並將各方情資融合為單一戰場圖像,讓多架無人機自主分工,分別負責指管、情監偵、發射武器,並制定接戰流程、下達決策,驗證無人機自主執行空戰樣貌。

通用原子說,此次想定為4架「協同戰鬥航空器系統」(CCA)執行「戰鬥空中巡邏」(CAP)任務;其中1架CCA由MQ-20擔任,另3架以虛擬方式進行搭配。首先,模擬友軍感測器偵獲敵情,由操作人員下達指令展開接戰程序;CCA編隊隨即自主調派兵力進行識別,經確認為威脅後,即進入戰術位置、模擬發射飛彈與超視距目標接戰;並在確認戰果後,自主解除交戰狀態,回歸CAP任務。

通用原子表示,本次測試重點在於MQ-20搭載的「戰術自主核心生態系」(TacACE),幫助無人機群自主分配任務與進行戰鬥決策;另得益於通用原子情報公司的Optix.C2指管系統,建構無人機群的指揮網路並共享戰場情資,甚至直接獲得衛星圖像,除協助驗證未來無人空戰技術指標,也可望擔負分散式作戰(DMO)的關鍵節點,大幅提高多領域作戰彈性。

