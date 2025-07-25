MQ-20模擬超視距空戰 全程自主作戰操作員手免放鍵盤

無人機現也能進行「超視距打擊」，無須飛行員、甚至操作員也無須輸入指令，就能完成空戰。（圖取自X@GenAtomics_ASI）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機現也能進行「超視距打擊」，無須飛行員、甚至操作員也無須輸入指令，就能完成空戰，通用原子航空系統（GA-ASI）公司日前運用MQ-20無人機，模擬執行超視距（BLOS）空戰任務，驗證自主作戰擊殺鏈效能。

軍聞網站「The Aviationist」報導，這項在8日進行的超視距空戰流程測試，將多方新興技術整合至MQ-20，並將各方情資融合為單一戰場圖像，讓多架無人機自主分工，分別負責指管、情監偵、發射武器，並制定接戰流程、下達決策，驗證無人機自主執行空戰樣貌。

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通用原子說，此次想定為4架「協同戰鬥航空器系統」（CCA）執行「戰鬥空中巡邏」（CAP）任務；其中1架CCA由MQ-20擔任，另3架以虛擬方式進行搭配。首先，模擬友軍感測器偵獲敵情，由操作人員下達指令展開接戰程序；CCA編隊隨即自主調派兵力進行識別，經確認為威脅後，即進入戰術位置、模擬發射飛彈與超視距目標接戰；並在確認戰果後，自主解除交戰狀態，回歸CAP任務。

通用原子表示，本次測試重點在於MQ-20搭載的「戰術自主核心生態系」（TacACE），幫助無人機群自主分配任務與進行戰鬥決策；另得益於通用原子情報公司的Optix.C2指管系統，建構無人機群的指揮網路並共享戰場情資，甚至直接獲得衛星圖像，除協助驗證未來無人空戰技術指標，也可望擔負分散式作戰（DMO）的關鍵節點，大幅提高多領域作戰彈性。

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