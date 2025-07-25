漢光期間不明無人機連闖馬公基地 賴達文：我反無人機體系亟待改進

陸軍裝甲586旅近日在「三軍聯合作戰訓練測考114之1、2號操演」（聯勇操演）期間，出動「摩羯」戰術型近程無人機實施偵察任務。（軍聞社官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍「漢光41號」演習日前落幕，陸軍、海軍先後曝光新型軍用商規無人機，顯示國防部的新興不對稱兵力已有更多進展；位於澎湖的馬公基地傳出曾在漢光演習間「連4天」遭不明無人機襲擾，凸顯我國反無人機能力的關鍵缺口。國防院學者賴達文分析，我國反無人機建置、指管整合都亟待改進，應借鏡歐美經驗加速改善。

（原文「臺灣反無人機能力的缺口與強化」，由國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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近日剛結束的漢光41演習，在演習過程中澎湖馬公基地連續4日遭無人機侵擾，且都無法有效驅離反制。自2022年金門無人機侵擾事件迄今，反無人機設備仍以干擾槍為主，雖預計今（2025）年底完成26套反無人機系統建置，但現行無人機運用變化多，其威脅程度不亞於飛彈，亟需思考如何強化反無人機能力。

圖為黑鏡科技的無人機干擾槍。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

由於目前為承平時期，不論侵擾的意圖為何，多數都僅限於觀測，如在戰爭時期，早已造成嚴重破壞及傷亡，例如俄烏戰爭針對步兵、裝甲車及運補車使用FPV自殺無人機攻擊，或以伊衝突中，伊朗第一天即發射100台見證者-136（Shahed-136）無人機。對地面部隊傷害極大且會對防空系統形成壓力，因此須要更有效的偵測及攔截方式。

一、現行臺灣反制及偵測無人機能力

以本次澎湖馬公事件來看，雖然並未報導軍方如何發現無人機，但連續4日無人機闖入，已幫忙驗證目前無有效的偵測方式，且仍以干擾槍為主要反制手段，表示目前多依賴「目視」為通報來源。其二「訊號偵測追蹤」並未能追蹤發現源頭，如為屬實，則表示可能擁有一定抗干擾能力，例如跳頻技術，亦或使用定點巡航無須操控。不論何種可能性，都表示操作者是有目的性的躲避追蹤，且挑選夜間航拍，其動機並不單純。

在現代無人機防禦中，無論何種方法，關鍵都在於如何偵測，意即「看得見，才打得到」，所謂「看得見」是視距外的偵測，例如以大疆Mavic 4 pro來看，其最高速為每秒25公尺，1公里距離約40秒至1分鐘即可抵達，因此能即早偵測，才有足夠反應時間。

DJI大疆科技的Mavic 4 Pro無人機。（DJI官網）

尤以目前國軍及關鍵基礎設施採買的干擾槍來看，即便干擾距離能達1公里以上，但在面對中小型無人機，人的「目視」距離有限，且干擾槍必須持續對準目標才能有效反制，因此對於多架或蜂群無人機的效果有限。使用步槍或霰彈槍作迫近防禦，亦缺乏精準鎖定射擊手段，目前也未普發步槍用瞄具，且本次侵擾是於夜晚發生，在缺乏低光源作戰裝備下，可能僅能聽聞其聲，不見其機。

二、非雷達偵測方式

目前國軍計畫建置反無人機系統的偵測方式為AESA主動雷達，預計於2025年底完成26套反制系統的建置，該雷達擁有偵測距離遠及有效偵測中小型無人機，建置雷達偵測是反制無人機必要且重要的一環，但並非唯一方式。針對裝甲車、單兵或都會區等多變環境，需採用多種偵測方式，以輔助或補足雷達的盲點。

例如歐洲新創公司Quell的SkySpyke，將EO／IR影像整合為360度的偵測追蹤系統，並納入AI辨識功能，有效偵測距離為2至3公里，且由於其模組化設計，可搭載於裝甲車、艦艇或臨時陣地，部署彈性高，可於行進間持續偵測追蹤，且可嫁接雷達系統作為輔助使用。

Quell Skyspyke車載全方位反無人機系統。（Quell公司官網）

丹麥公司MyDefence則推出單兵穿戴式反無人機系統，將偵測及干擾系統串聯，從偵測提醒到自動干擾，主要讓部隊行進時能隨時感知無人機的存在，同時可整合進ATAK擴展部隊對戰場的無人機感知狀態。此外烏克蘭在城市廣布聲學陣列，藉由過濾雜音辨識無人機馬達∕發動機聲音，追蹤見證者-136無人機，將追蹤位置回傳地面部隊，讓部隊進行攔截。

MyDefense單兵反無人機裝置。（MyDefense公司官網）

以上不論是用於輔助雷達或是偵測主體，都可有效的偵測無人機，且無論何種偵測方式都有其優缺及限制，多樣化的偵測系統才能互相輔助，建立完整的無人機偵測網。

三、軟硬殺選擇

目前有各種無人機攔截方式，雷射、微波、訊號干擾、傳統武器、捕抓網或攔截型無人機等，在無法確認無人機侵擾目的及是否酬載威脅性物品下，直接擊落是最能確保安全的做法，但考量到臺灣都市化程度，承平時期硬殺攔截後，其殘骸掉落可能造成意外，因此必須軟硬殺皆有。

軟殺是以干擾頻段和GPS訊號為主，但由於現行干擾槍使用時必須持續指向，且礙於目視距離短，成效相當有限，因此軟殺最重要的是與偵測系統嫁接，成為自動化指向大∕小角度的干擾。軟殺好處在於運作成本極低、大角度範圍能有效對蜂群無人機、不會產生多餘碎片，且對商用機型可使其返航或緩慢下降，但其缺點也相當明顯，當無人機具備加密跳頻、擴頻、備援導航系統、目標設置點或定點巡航時，軟殺效能將大幅降低甚至無效。

硬殺部分，定向能量攔截的運作成本最低，以雷神公司的10 kW雷射來講，每發的價格不到10美元，燒灼時間依目標外殼而定，如以商用塑膠外殼的無人機約需3秒鐘；微波則是定向高功率脈衝的讓無人機晶片過載，導致無人機重啟或晶片燒毀，對於蜂群無人機相當有效；這類的能量性武器運作成本很低，但其研發建置成本則較高。例如今年美軍採購兩套Epirus Leonidas HPM，約4,355萬美元（12.8億新台幣），但每次發射成本不到1美分，等於不到1塊新台幣。

以色列SMASH 2000L步槍用反無人機瞄具。（Smart Shooter官網）

另外有效且成本低，無須重新研發的方式，即為改裝傳統武器，例如以色列Smart Shooter的SMASH 2000L（3000）步槍用瞄具，能夠簡單安裝及操作，就作者操作經驗，簡單說明後即可上手，當目標出現於瞄具視窗後，按下鎖定後系統將自動判別鎖定目標，射手則預扣板機，當瞄具準星對到目標後，系統將自動擊發。其限制則為射手鎖定速度及步槍射程，雖不適合作為蜂群防護，但足以應付單架侵擾。

因此有效的攔截方式，還是需要以自動化鎖定追蹤，操作者僅需確認並執行擊殺即可，降低人為操作失誤的可能性。例如Smart Shooter的Smash Hopper輕型武器站，或萊茵金屬公司的Skynex近程防空武器站。

以烏克蘭正在使用的Skynex來講，一套Skynex包含雷達及數座移動式35mm機砲塔，雷達可鎖定多目標，並使用Oerlikon Revolver Gun Mk3，每分鐘可發射1,000發35mm可編程的空爆彈，以彈幕攔截無人機、迫砲、火箭彈等來襲物體，能有效防護關鍵基礎設施、軍營或陣地；其砲塔亦可整合雷達，並搭載於軍用卡車或裝甲車，做為高效的機動防空載具Skyranger。

Skynex Air Defence System of the Ukrainian Air Forcepic.twitter.com/hhJzDXc9vs — Ukrainian Air Force （@KpsZSU） September 25, 2024

四、結語及建議

面對多變化的無人機威脅，現行反制機制主要針對民用無人機，雷達與干擾設備雖是反制基礎，但面對具抗干擾能力的無人機威脅，以及部隊移動過程中必須隨時防範無人機襲擾，應發展多元偵測輔助設備，並結合軟硬殺等多層次攔截手段，以提升空域防護能力。建議如下。

1、目前臺灣的反無人機能力不足，應加速研擬採購多元偵測及硬殺設備，完善戰術層級（單兵及機械化部隊）及定點設施（軍營、陣地、關鍵基礎設施）的無人機防護網。

2、後續如建置多元反無人機系統，應將資料融合整合建立統一C2平台，並提升AI辨識能力，增加攔截率及降低誤判。

3、目前針對侵擾的無人機主要以通報警察單位蒐證，進行追查及軟殺方式，但依程序需處理時間，造成防護空窗期，故應研擬修改法規，在侵入特定地區，如總統府、官邸、軍事陣地及關鍵基礎設施，或特殊狀況時，可授權執行硬殺處置。

4、Skynex為烏克蘭評價極佳的短程防空系統，能高效率攔截俄羅斯無人機及巡弋飛彈，除可建置於外島及重要設施外，應考慮與萊茵金屬公司合作，以雲豹車體為基礎開發臺版30mm Skyranger（30mm機砲為CM34使用之彈藥，可共用，無須另產／購）。

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