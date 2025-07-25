離島防禦利器 日本首次在澳洲實射12式反艦飛彈

圖為陸自第二特科團於澳洲發射12式反艦飛彈。（圖取自X@TalismanSabre）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「護身軍刀2025」聯合軍演現正於澳洲各地進行中，日本陸上自衛隊更首次在境外實彈射擊12式反艦飛彈。

軍聞網站「Army Recognition」報導，本次實彈射擊由陸自第二特科團（砲兵團），於澳洲新南威爾斯州的武器靶場發射，飛彈最終順利命中30公里外的海上浮動標靶。

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三菱重工研發的12式地對艦飛彈系統代表了日本海岸防禦的能力，該飛彈最初的設計射程約為200公里，而「12式反艦飛彈增程改良型」（12SSM-ER）射程則可接近1000公里。該系統安裝在高機動性的6x6或8x8飛彈發射車上，可快速重新定位並進行戰術隱藏。12式飛彈配備自動火控和快速瞄準系統，可發射足以壓倒敵方艦載防禦系統的火力，非常適合分散式海岸防禦作戰。

「12式反艦飛彈增程改良型」原定2026年投入使用，但鑒於印太地區安全環境日益嚴峻，日方已決定加速部署時程，以提升西南群島的防禦戰力。

日本防衛省防衛裝備廳對於「12式」反艦飛彈增程改良型，分別在去年10、11月間試射5次，測試地點為東京新島「航空裝備研究所新島支所」，前3次為陸射版本，後二次為艦射版本，除了飛彈皆能正常飛行運作，防衛省也取得導引性能、速度等數據。

根據日本防衛省規劃，「12式」反艦飛彈增程改良型的陸射版，預計在明年度完成驗證，艦射版、空設版則將在後年與2027年完成，日本防衛省表示，期盼盡早建構距外防衛能力，提升自衛隊嚇阻戰力並維護國家安全。

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