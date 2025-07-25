僅需10輛車搞定F-16野戰後勤！ 烏克蘭推出戰機小型機動基地

烏克蘭空軍與民間基金會合作，推出了一項名為「Project 61」（Проєкт 61）的野戰後勤系統，只需動用約10輛的相關作業車，就能為F-16戰機整備，有如小型的「移動空軍基地」。（圖片取自烏克蘭空軍司令部臉書）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏俄戰爭讓西方世界更了解現代戰爭所面臨的問題，並催生更多有利實戰的產品。烏克蘭空軍在操作快1年的F-16戰機後，推出了一項名為「Project 61」（Проєкт 61）的野戰後勤系統，只需動用約10輛的相關作業車組成車組，就能夠在任何地方為F-16進行簡易修護與武器掛載，同時附加一座供飛行員簡報的任務規劃中心，有如小型的「移動空軍基地」。

據烏克蘭空軍22日在社群發布的新消息，他們已向部隊交付首套新開發的機動後勤支援系統，這套系統是由「願你平安歸來」（Come Back Alive）基金會在國營石油公司Ukrnafta的支持下，為烏軍空軍司令部所研製、採購，開發計畫名為「Project 61」；它是由一套被稱為「任務規劃綜合體」的行動中心，與兩套後勤整備車組組成。

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烏克蘭空軍在操作快1年的F-16戰機後，推出了一項名為「Project 61」（Проєкт 61）的野戰後勤系統，可隨時隨地為F-16掛彈、出任務做準備。（圖片取自烏克蘭空軍司令部臉書）

烏克蘭空軍表示，在真實的戰爭場景下，敵人將持續打擊我方戰機與機場，這也是烏克蘭空軍目前面臨的最大挑戰之一，因此如何快速且靈活地支援F-16進行武器的維護與整備，是最大課題；而因應而生的「Project 61」正是一個獨立、高效的高機動性維保系統，僅須透過數輛機動車組，即可隨時隨地進行作業，完全基於實際作戰需求所打造。

「Project 61」詳細約由10輛專職機動車所組成，包括一輛4×4維修卡車用來協助彈藥的準備和測試、兩輛配備小型起重機的4×4卡車用來將彈藥裝掛到飛機上，外加一輛4×4的人員運輸車，飛機兩側可各配置一套。工作站與指揮任務方面，由一輛德製的6×6卡車和一輛4×4拖車組成，車上設有最多可容納七人的工作站用於任務規劃，飛行員也能在車內進行飛行前簡報，而後面的拖車則被設計成長途遷移的居住艙。

兩輛配備小型起重機的4×4卡車用來將彈藥裝掛到飛機上，不僅具高機動性又節省人力。（圖片取自烏克蘭空軍司令部臉書）

計畫人員表示，過去掛載一枚彈藥至少得動員10至12人，現在透過這套系統，3人就能完成任務。烏克蘭空軍也表示，這項看似簡單、卻極為關鍵的革新得以實現，正是因為Ukrnafta慷慨捐助了4943萬8176餘元的烏克蘭幣（約3658萬新台幣），協助F-16發揮最大戰力。

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