高效能艦量產也高效能！ 沱江級第二批2號艦出廠 測試後明年交艦

沱江級第二批次2號後續艦（PGG-628）近日也被目擊到從龍德廠區出廠，接續在完成最後的設備安裝後，將進行下水儀式並開始海上測試作業。（李忠衛授權提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕俗稱高效能艦艇的沱江級巡邏艦頗受好評，海軍目前也正持續籌獲第二批次的5艘後續艦，繼首艦丹江艦於年初完工後，第二艘後續艦（PGG-628）近日也被目擊到從龍德廠區出廠，接續完成各式安裝後將準備進行下一階段測試工作，並有望於明年上半年間交付海軍。

繼今年2月沱江級第二批次首艦「丹江艦」（PGG-627）被目擊出廠後，尚未命名的沱江級第二批次2號艦（PGG-628）近日也被軍事迷目擊，從龍德的廠區移出，該艦也是全系列沱江級艦的9號艦。從目擊畫面中可見，該艦的76公厘艦砲、海蜂眼雷達都已裝上，惟桅杆上的部分設備尚未安裝，這與後方進度較快、疑似為「丹江艦」的外觀相比，差異明顯可見。

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該艦後續將依循前例，在完成最後的設備安裝後，進行下水儀式並開始海上測試作業，目標可望在明年上半年間交付海軍。

沱江艦兩批次後續艦皆可搭載28枚飛彈，但配置略有不同，第一批次後續艦以16枚「海劍二」防空飛彈，搭配8枚「雄二」反艦飛彈與4枚「雄三」反艦飛彈；第二批次後續艦的防空飛彈配置不變，但反艦飛彈改為4枚「雄二」飛彈、8枚「雄三」飛彈，超音速飛行的「雄三」飛彈可大幅壓縮敵艦的反應時間，可說反艦戰力比第一批次更強。

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