比F-104更稀有 僅存3架的RF-101偵察機將進駐桃園「05警戒堡」

RF-101偵察機可說是RF-104G與RF-5E的前輩，我國空軍曾於1960年代引進美製RF-101A與RF-101C「巫毒」（Voodoo）偵察機，用於戰術偵察任務。（圖片取自航空科學教育館）

〔記者劉宇捷／台北報導〕桃園航空城博物館計畫中首批對外開放的「05緊戒區」機堡，昨（24）日正式開幕、限期試營運，目前園區內的亮點飛機為1號機堡內的雙座F-104G「星式」戰機；據了解，該園區日後還將會再獲得一架更稀有的RF-101「巫毒」偵察機，並另外爭取一架日前剛除役的RF-5E「虎眼」偵察機，欲打造以偵照隊為核心的歷史展區。

「05緊戒區」由舊桃園空軍基地的一座4聯警戒機堡及中間的警戒室組成，目前限期開放至8月底，依展區規劃，1號機堡展示了新修復的TF-104G戰機，2號堡規劃為機堡電影院，3號機堡目前被完全封閉，成為樓中樓的室內特展區，4號機堡則作為活動攤位使用。不過，05警戒機堡園區尚未完全落成，日後仍會再進行進一步工程，並納入更多飛機。

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「05緊戒區」由舊桃園空軍基地的一座4聯警戒機堡及中間的警戒室組成，目前限期開放至8月底。（記者劉宇捷攝）

據了解，這波限期開放之後，機堡園區將會封閉擴建，同時再進駐一架RF-101「巫毒」偵察機至2號機堡內陳列，而3號機堡則因為已經改裝成室內展館，因此仍維持原樣；而近期剛除役的RF-5E偵察機，桃園市政府也將爭取一架放入4號機堡中，若成功獲得那麼RF-5E將會是該園區內，真正在桃園基地服役過的機型。

RF-101偵察機可說是RF-104G與RF-5E的前輩，我國空軍曾於1960年代引進美製RF-101A與RF-101C「巫毒」（Voodoo）偵察機，用於戰術偵察任務；這架由F-101戰鬥機改造而來的飛機，可說是當時最先進的高速偵察機之一，最大速度超過每小時1610公里，實用飛行高度約17678公尺以上。RF-101拆除了機鼻武裝，改裝設KA系列照相機6具，並一直服役到1973年8月除役。

第4中隊「紅狐中隊」官兵與所駕駛的RF-101A「巫毒」偵察機合影。（圖片取自空軍臉書）

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