西班牙「最美公主」完成海軍遠航訓練 下站將赴空軍官校受訓一年

莉安諾公主（右）兩年前展開三年的軍事訓練，繼首年陸軍官校後，此次海軍官校的訓練，讓她與同期學員完成了半年的遠航訓練，並獲父王菲利佩六世（左）親頒「大十字勳章」，宣告訓練完成。（西班牙王室官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕歐洲皇室過往有義務守護國家安全，即便轉型君主立憲國，王室成員仍有接受軍事訓練的規範及慣例，以具王室繼承資格。年僅20歲的西班牙公主莉安諾兩年前中學畢業後，選擇接受為期三年的軍事訓練，繼首年赴西國陸軍官校受訓，日前更完成南美遠航訓練，順利通過海軍官校考驗，接下來還將前往空軍官校，迎接邁向王儲的最後一哩路。

西班牙王室16日宣布，「阿斯圖里亞斯女親王」莉安諾公主（Leonor, Princesa de Asturias）日前與86名海軍官校學員，參與誓師暨軍官委任書頒發儀式，象徵這批學官在完成遠海航行後，已通過軍校最後關卡，即將授階任官；去（2024）年8月入校受訓、今（2025）年初隨「艾爾卡諾號」訓練艦出航的莉安諾，則獲父親暨西班牙國王菲利佩六世親頒「大十字勳章」，宣告她完成第二年的軍事訓練。

請繼續往下閱讀...

年僅20歲的西班牙「阿斯圖里亞斯女親王」莉安諾公主（左一），去年8月加入海軍官校受訓，日前與同期海官學員出席誓師暨軍官委任儀式，完成她第二年的軍事訓練。（西班牙王室官方X帳號）

莉安諾公主本月16日在西班牙海軍官校參與誓師暨軍官委任書頒發儀式，一共86名學員出席，此後他們將授階任官，加入西班牙海軍服役；利安諾公主則將繼續前往空軍官校，完成她最後一年的軍事訓練。（西班牙王室官方X帳號）

根據公開資訊，西班牙海軍今年的「敦睦艦隊」將停泊巴西、烏拉圭、智利、祕魯、巴拿馬、哥倫比亞、多明尼加以及美國8國，累積里程上看2萬英里（約3萬2186公里），為期近半年；而莉安諾公主隨艦出航時，不只親自爬上桅杆頂部放帆，2月於巴西停靠期間，更擔任隊伍旗手，為遠航增添看點。

2004年出生的莉安諾公主，為西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）、王后萊蒂西亞（Queen Letizia）所生的長女，又名「阿斯圖里亞斯女親王」；為具備王室繼承人和三軍總司令的充分資格，莉安諾公主須依規定接受軍事訓練並入伍服役。

莉安諾公主本月16日在西班牙海軍官校參與誓師暨軍官委任書頒發儀式，一共86名學員出席，此後他們將授階任官，加入西班牙海軍服役；利安諾公主則將繼續前往空軍官校，完成她最後一年的軍事訓練。（西班牙王室官方X帳號）

因此，莉安諾公主前（2023）年起先後在陸、海軍官校受訓後，下（8）月她將接著前往西班牙空軍官校受訓，完成她最後一年的軍事訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法