超過45年的太平洋糾葛 前美海軍上校新書破解中國「威脅貶值」戰略

美國近年積極強固西太平洋部署，藉由鞏固同盟關係以提升島鏈防禦、反制中國威脅；但有美海軍退役軍官、學者指出，美國華府高層過去數十年的決策偏誤，使得中國得以順利執行威脅貶值的戰略，進一步壯大自身實力。（路透社資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕美國近年積極經營西太平洋同盟，強化二戰以來的第一島鏈防線，加強應對中國軍事崛起的區域威脅；但在上世紀70年代末，華府反而主動與其建交、並斷交我國，使得台灣的外交處境在過去數十年間大落大起；前美國海軍上校、學者分析，美國在近代對中戰略裡，不只未覺察中國威脅，還錯失維持戰略平衡的機會，是「錯抱親密敵人」般的失誤。

前白宮首席策略長兼美國總統顧問史蒂芬（Stephen K. Bannon）指出，美中關係裡最大的一場背叛，美國菁英與中國共產黨的結盟，而這件事實所衍生出的衝擊不僅限於美國華爾街和背後眾財團們，更是對兩國人民的傷害。隨著兩國關係推進，數以萬計的中國人進入美國的政經體系、科技領域，使得美國因此一步步「資敵」，更讓盟國與其一同面對日益緊迫的外在威脅。

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《親密敵人：錯抱中國共產黨，美國如何修正最致命的戰略失誤？》一書，本月9日起已由明白文化正式發行。（明白文化提供）

然而，美軍和學術圈裡並非對此渾然不覺。曾任太平洋艦隊情報與資訊作戰主任的前美國海軍上校詹姆斯（James E. Fanell）、「應對中國當前危險委員會」（Committee on Present Danger: China）成員布拉德利（Bradley A. Thayer）兩人，合力分析美中數十年關係中的決策偏誤，並集結成冊，讓外界一窺美國當前的戰略危局。

該書一共分為五章，從美國最初的戰略失誤談起，接而解析華府層峰如何在戰略失策的事實中，一步步走入中國「威脅貶值」戰略的圈套裡；但從第三章起，作者便針對前述的決策境況給予建議，提供讀者一道「破解」中國威脅的深入洞察，並在書末的第五章以「你在站哪一邊」為題，為讀者再敲響一次警鐘，呼籲對中國保持警覺。《親密敵人：錯抱中國共產黨，美國如何修正最致命的戰略失誤？》一書，本月9日起已由明白文化正式發行。

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