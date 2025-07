泰、柬地面戰火升級 M48、M60戰車「短兵相接」俄製T-55戰車

泰國皇家陸軍的M60A3主力戰車。泰柬邊境衝突第二天,開源情報顯示,雙方皆已出動戰車、多管火箭、榴彈砲等重火力裝備展開轟炸。(泰國皇家陸軍官方Facebook)

羅添斌/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕泰國、柬埔寨日前因邊境地雷爆炸產生嫌隙,進一步升級為武裝衝突,繼首日泰軍F-16戰機、柬軍BM-21多管火箭車相互轟炸之後,今(25)日更傳出雙方相繼出動裝甲車互轟,使戰事進一步擴大,開源情報顯示,泰國皇家陸軍的M60巴頓戰車與柬埔寨陸軍的俄製T-55戰車等重火力,已在邊境地帶短兵相接,這也是近年少見的戰車「正面對決」。

柬埔寨陸軍的俄製BM-21一二二公釐多管火箭砲車,今(25)日上午前往兩國邊境進行火力部署。(歐新社)

泰、柬衝突緣起於23日的邊境地雷爆炸爭議,加上大塔牟神廟(Ta Moan Thom)遺址周邊,雙方相互指責對方率先開火、造成無辜傷亡,因而自昨(24)日起爆發2011年以來最血腥的軍事衝突。除泰國皇家空軍的六架F-16戰機對柬國境內空襲;柬埔寨也出動BM-21多管火箭系統等重裝火力,打擊泰國境內民生設施,波及數十名平名傷亡,且人數持續上升中。

Inside what is reported to be a Cambodian Army T-55A during clashes against Thailand.



For what it’s worth, and conversely, the Thai Army uses both the M48 Patton and the M60. pic.twitter.com/9Cw4We9syO