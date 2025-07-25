泰、柬地面戰火升級 M48、M60戰車「短兵相接」俄製T-55戰車

泰國皇家陸軍的M60A3主力戰車。泰柬邊境衝突第二天，開源情報顯示，雙方皆已出動戰車、多管火箭、榴彈砲等重火力裝備展開轟炸。（泰國皇家陸軍官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕泰國、柬埔寨日前因邊境地雷爆炸產生嫌隙，進一步升級為武裝衝突，繼首日泰軍F-16戰機、柬軍BM-21多管火箭車相互轟炸之後，今（25）日更傳出雙方相繼出動裝甲車互轟，使戰事進一步擴大，開源情報顯示，泰國皇家陸軍的M60巴頓戰車與柬埔寨陸軍的俄製T-55戰車等重火力，已在邊境地帶短兵相接，這也是近年少見的戰車「正面對決」。

柬埔寨陸軍的俄製BM-21一二二公釐多管火箭砲車，今（25）日上午前往兩國邊境進行火力部署。（歐新社）

泰、柬衝突緣起於23日的邊境地雷爆炸爭議，加上大塔牟神廟（Ta Moan Thom）遺址周邊，雙方相互指責對方率先開火、造成無辜傷亡，因而自昨（24）日起爆發2011年以來最血腥的軍事衝突。除泰國皇家空軍的六架F-16戰機對柬國境內空襲；柬埔寨也出動BM-21多管火箭系統等重裝火力，打擊泰國境內民生設施，波及數十名平名傷亡，且人數持續上升中。

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Inside what is reported to be a Cambodian Army T-55A during clashes against Thailand.



For what it’s worth, and conversely, the Thai Army uses both the M48 Patton and the M60. pic.twitter.com/9Cw4We9syO — FUNKER530 （@FunkerActual） July 24, 2025

而開源情報顯示，泰國陸軍在過去24小時內，除出動M758輪型155公厘自走砲，更出動美系的M48A5、M60A3等「巴頓」系列戰車進駐邊境地帶，並疑似出現戰損；柬埔寨方面則有俄製T-55等戰車備戰畫面流出，凸顯雙邊戰事已從遠處交火，進入重裝甲儎台的正面對決。

An M48A5PI “Patton” Main Battle Tank with the Royal Thai Army spotted by a drone near the border during yesterday’s clashes with Cambodia. pic.twitter.com/Homv8YQQx9 — OSINTdefender （@sentdefender） July 25, 2025

根據泰國皇家陸軍第二軍區統計，截至今日中午，柬埔寨軍方已出動戰車、多管火箭等中遠程火力，協同步兵部隊對武里喃府、素林府、四色菊府、烏汶府等地邊境造成威脅，前述四府境內目前已撤離逾6萬3千名平民。泰方呼籲，該國目前所有軍事行動皆屬「防衛性質」、合乎國際人道法規，同時呼籲柬埔寨盡速停火、展開談判，以利雙邊關係維繫。

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