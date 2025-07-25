泰柬為何突然就打起來了？ 英媒分析：近期導火線+政經壓力所致

英國媒體分析認為，近來泰國與柬埔寨的邊境零星事件，使本來就不安寧的邊境局勢日漸升溫，加上面對川普的高關稅政策的壓力，都可能導致軍事行動的發生。（路透社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境長年的爭端突然爆發，昨（24）日更直接展開致命軍事行動。英國媒體分析認為，近來泰國與柬埔寨的邊境零星事件，使本來就不安寧的邊境局勢日漸升溫，雙方在外交上都逐漸採取激烈手段予以回應，而兩國的國內政治局勢，加上面對川普的高關稅政策的壓力，都可能導致軍事行動的發生。

英國權威媒體《衛報》（The Guardian）報導，這場衝突的幕後黑手，最早可追朔至一個世紀多前，法國在殖民柬埔寨期間首次繪製的邊界地圖，直到1953年才獨立，而這條長達超過508英里（817公里）的邊界線，歷年來因民族主義情緒高漲，多次爆發爭端。

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邊境導火線

最近一次衝突升溫始於5月，當時兩國部隊在一處爭議地區短暫交火，還造成1名柬埔寨士兵喪生。此事件引發兩國政府一連串報復行動，泰國對柬埔寨實施邊界管制，柬方則禁止進口泰國的水果與蔬菜、停播泰國影視作品，並限制來自泰國的網路頻寬等。

不幸的是，緊張局勢在本週三再度升級，5名泰國軍人在巡邏時遭地雷炸傷。泰方指控地雷為近期新埋設的，隨即關閉東北部邊境通道、召回駐柬大使，並驅逐柬國大使以示抗議；柬埔寨則宣布將與泰國的外交關係降至最低層級，並召回駐曼谷大使館全體人員，但否認有埋設新地雷的行為。

國內政經壓力

而回歸國內政治方面也加深了衝突的發生，柬埔寨其實是一個極權黨制國家，在2023年洪森將權力移交給兒子洪瑪奈之前，他獨裁統治了近四十年，現任參議院議長的他，很可能正試圖透過煽動民族主義來鞏固兒子的地位。在泰國方面，亦處於政治不穩定時期，總理帕東丹·西那瓦被停職，其政黨被指責未能迅速解決邊界爭端。

此外，一些人則認為，這場爭端或許能讓人們暫時轉移對經濟問題的注意力，畢竟柬埔寨和泰國自8月1日起，都面臨到美國加徵36%關稅的可能；政府可能採取更強硬的立場、行動才能重新贏得公眾支持。

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