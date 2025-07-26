軍武書摘》親密敵人：錯抱中國共產黨，美國如何修正最致命的戰略失誤？

《親密敵人：錯抱中國共產黨，美國如何修正最致命的戰略失誤？》一書，本月9日起已由明白文化正式發行。（明白文化提供）

〔記者陳治程／台北報導〕美國1979年與我國斷交，同時和中國建交，關係前景看似一片光明，但隨著俄烏戰爭、以伊衝突，甚至是海底電纜疑雲等事件爆發，讓國際情勢風向大變，我國的能見度與戰略地位也隨之提升。對此，前美國海軍軍官、學者在《親密敵人：錯抱中國共產黨，美國如何修正最致命的戰略失誤？》一書中深入分析華府40餘年間的決策失誤，同時也提出洞察和解方；本報獲出版社授權引用內容，以下為該書節錄：

第一章 問題的根源

在最近這三十年中，中國原本由一個第三世界國家，一舉躍升成為一個與美國同等級的競爭對手。顯然，美國在這個過程中並未認知到戰略上的趨勢演變，因而未能採取政策阻止中國崛起。現在美國正面臨一個有如海克力士與怪獸搏鬥的危機，必須擊敗這個危險的生存競爭對手。美國從以前就做出兩個根本上的巨大戰略失誤，而且這兩個錯誤彼此互相關聯。首先，美國幾十年來一直都沒有察覺到威脅。其次，美國輕忽而未能擊退威脅。使得冷戰後的美國戰略家，白白糟蹋父祖輩在二戰及冷戰的勝利中所獲得的成果即「美國治世」（Pax Americana），這是由美國主導國際秩序下的一段穩定時期。美國的戰略家們竟然讓中國崛起，他們既辜負前輩厚望，也違背美國人民所託，導致美國又得再次面對一個強大競爭對手。

因此，美國陷入新冷戰。中美的國家安全競爭，將會是二十一世紀最大的一場衝突，而這場衝突卻圍繞一個關鍵性的問題，這個世界會在美國的保護下保有自由嗎？還是落入一個極權中國的深淵呢？這個問題將會衝擊到美國以及盟國的國家安全，也會危及到美國領導的自由秩序之存續，以及國際政治原則將如何界定。

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值得一提的是，在國際政治以及美國歷史當中，如此這般危險的局面，本來可以避免發生。幾十年來，美國有能力防止與減緩中國的崛起，甚至可以推翻中共政權，但美國沒有這麼做。美國實在應該要好好解釋一下，為何會去選擇幫助，而不是預防一個足以與美國匹敵的挑戰者？這案例在歷史上很獨特，本書稱之為「威脅貶值」，導致美國長年持續低估中國威脅。「威脅貶值」不僅導致中共崛起，還直接鑄成美國巨大的戰略失誤，甚至危及到美國本土、經濟繁榮與國家安全。

通常一個國家應該能察覺到威脅，或者更常認定為嚴重威脅，造成「威脅貶值」的現象是罕見的，也少有人研究這一點。關於中國崛起及其對美國產生的後果，研究這個問題的戰略家實在是太少了。更進一步地說，「威脅貶值」是美國形成積極防範中國威脅的戰略思想體系的重大阻礙，這一點與其它重大戰略問題（例如美國的大戰略以及核威懾）有所不同。在面對中國威脅時，國安專家罕見解釋美國如何陷入此種局面，以及長年繼續支持中國崛起，或者就是根本不願承認中國已經發展到足以威脅美國國家安全與利益的世界強權。

由於美國軍隊在高度安全競爭中捍衛國家利益，「威脅貶值」還使美國的國安圈未能察覺，成為美國軍隊繼蘇聯之後所受到的最大挑戰。這個失敗應歸咎於美國國安圈。在美國輕忽而未能制衡之下，「中國崛起」堪稱是一場國際政治上的政變，簡直足以媲美俾斯麥、梅特涅、塔列朗以及其它歷史上的偉大政治家的作為。這不但是數十年來美國策略圈的失敗，也是歷任美國總統及幕僚、情報圈、軍校、國家安全智庫，以及中國專家們對中國威脅的嚴重忽視。這個結果也是一些外部因素所造成，例如九一一事件、伊拉克戰爭，導致美國長期涉足中東地區，成為美國戰略思想的重心。

目前美國已經可以預測在「關鍵十年」（二○二○ ∼二○三○年）當中，北京可能會進攻台灣、印太地區與其它涉及美國利益的地區。目前中國最新的動能軍事武器，例如超音速（supersonic）與極音速（hypersonic，指五馬赫以上的超音速）武器，已經瞄準美國的航母打擊群，而美國航母對極音速武器的防禦能力不足。戰略地圖已經大幅改變，儘管美國的軍事能力無可匹敵，而且其壓倒性的戰力足以威懾敵人。但美國目前處在一個愈來愈不利的環境中。今後美國將一直處於新冷戰的環境中，直到擊敗中國，或者被中國擊敗為止。

美國所犯下的最大戰略失誤

本書的研究，要解釋為何美國數十年來低估中國的威脅，以及這樣的巨大戰略誤判帶來什麼樣的教訓與啟示。本書點出關於美國失敗的三大主要論述，並提供九項提示，來糾正美國犯下的最大戰略失誤。最後，關於美國該如何做才能擊敗中共，本書提出九項建議。

首先，美國的國安圈顯然已經失敗。美國未能察覺到中國的威脅，是由於蘇聯瓦解後，權力在劇烈的重新分配之下，一面倒向美國，使得美國驟然失去一個同等級的對手，畢竟當時中國還只是一個次等強權。美國的國家安全進入一段結構性的「威脅貶值」時期，在這段時期美國居於全球的主導性地位，以及發動次要而高密集度的小型戰爭，使得美國國安圈未能同時兼顧到中國的競爭威脅。

冷戰的結束，孳生出「歷史終結論」這種自鳴得意的思想，以為美國的民主政治以及自由市場經濟取得勝利，從而導致美國在意識形態以及戰略上都鬆懈下來。這種思想深深地誤以為還在現代化進程中的國家，例如中國，也都正在踏上民主化以及自由市場經濟化的道路上。這種菁英式的共識，認為世界的未來就是走向全球化，而超級強權競爭的國際政治已經是過眼雲煙，並且認為超級強權的行為有危險與不健康的一面，現在應該也可以消除。

於是，美國負責國家安全的主要部門，包括國防部、情報局、國家安全局、聯邦調查局，再加上連續幾任政府的無能領導，從此不再關注同等級競爭對手的威脅。這些年來，美軍的將官們也都沒有從軍校的專業教育與戰略課程中，學習瞭解關於強權政治、與同等級對手競爭的系統性知識，以及關於共產主義意識形態的明顯事實，尤其是其內在的反美傾向，並透過政治作戰來影響西方世界對於中國的觀感。就這麼培養出好幾屆的將官們，極度缺乏這些基本認識。這就是「威脅貶值」的情況下所造成的歷史共業，並且在此過程中，美國就這樣持續低估中國的威脅。

第二點，戰略敵不過發財與貪婪。美國的企業與金融界持續尋求與中國合作、投資中國來獲取經濟利益，利用中國的廉價製造業勞動力，甚至也包括研發領域的高科技工作。不僅幫助中國崛起，還維持中國最惠國待遇的貿易條件，後來也使中國得以進入WTO。

於是美國出現所謂的「接觸派」， 後面本書會同時稱他們為親中派（Pro-CCPSchool），這一派人士主張與中國加強互動，中國就將變得更富裕，然後最終就會實現民主化。美國張手歡迎數十萬名既聰明又認真好學的中國留學生，到美國與其它西方國家的科學實驗室工作，包括工程、生命科學、自然科學各領域，尤其是化學、電腦科學、基因學、數學和物理等。簡單來說，美國根本是自願並熱情地教導、訓練，讓「中國」成為最致命的敵人。企業與金融界不僅資助美國主要的國家安全智庫與媒體，還促使這些智庫、媒體以及大學強烈偏向親中派思想，從而使美國持續低估中國的威脅。

第三點，美國的敵人是很高明的策略家。在鄧小平與中共的領導下，中國的政治作戰策略，就是鼓吹美國國安的建制派相信中國「威脅貶值」。鄧小平一方面得益於留學美國的留學生，一方面研究並改進蘇聯滲透美國社會的力量，同時也從蘇聯在冷戰所犯的錯誤中，學到關鍵的教訓。中國採用綜合性的策略，成功地達到「威脅貶值」。他們鎖定美國以及西方社會各個層面的菁英，利用中國高度成長的市場作為誘因來影響他們的行為，使這些精英飽賺財富，並且形塑他們對中國與中共的認知。

簡單來說，鄧小平是運用亞當斯密的那隻「看不見的手」，操縱美國的企業界與華爾街與中國合作。利用他們的自私自利與貪婪讓中國晉身世界強權，甚至在中共面臨推翻危機時順利鞏固共產黨的專政統治。鄧小平拉攏美國的商業部、企業界、投資人、華爾街，甚至是美國政府都成為中國的合作夥伴，而且讓他們個個都賺得盆滿缽滿。整整一個世代，中國掩蓋真正意圖，將其擴張描繪成經濟性而非戰略性，並宣稱純粹是為了造福世界。這是一個十分巧妙的政治作戰手段。

很遺憾地，對美國國家安全而言，幾乎冷戰後的大部分時期，美國的政策制定者，部分在政府部門的領導下，支持中國崛起。他們相信，中國愈繁榮，就會變得愈民主，幫助中國進入自由的國際秩序，可以使中國更加穩定、富裕。最終，中國將會對美國的國家安全以及自由的國際秩序有所助益。

直到最近這幾年，在國會以及執行部門當中， 才找到新的共識， 支持加強抗中路線。這個共識圍繞著一個核心政策目標，那就是對抗中國，遏阻其侵略行為。但必須說的是，這一共識未來是否能夠持續下去，或者又會遭到推翻，仍是很大的未知數。而且遺憾的是，應該如何行動目前仍未有共識，應該採取何種方法，意見仍然分歧，尤其是圍繞在是否應該推翻中共這一問題上。當然，本書觀點認為，打倒中共將是積極的一步棋，這將大幅改善中美關係，並促進美國在印太地區以及全球範圍的國家安全利益。

接下來是以下各章的論述。第二章將會介紹「威脅貶值」這個概念的整體概況、強權政治的邏輯，及其在冷戰當中的應用。在冷戰當中，強權政治的邏輯道破當時美國為何與中國合作。一旦蘇聯已經被消滅而不再是競爭對手，權力分布結構在美國戰略專家心中的著力點就已經削弱。在冷戰之後，這個立足點就被「歷史終結論」的認知所取代，換言之，也就是認為美國的政治自由主義以及資本主義已經在冷戰中取得勝利，所以世界各國遲早也會全部採用這一套制度。結果，在鄧小平實行的政治作戰策略之下，美國的政府部門以及親中派使美國的商業利益與中國掛鉤。

很不幸，九一一事件及其餘波，尤其是伊拉克戰爭，給足中國更多時間，在美國無法有效回應的情況下得以擴張。現在中國的力量已經強大，可是並非與美國一樣強，但可以想見，美國的回應將付出相當可觀的成本。在二○一二年歐巴馬擔任美國總統期間，中國就曾與菲律賓在黃岩礁（Scarborough Shoal）爆發衝突，就是一個明證。

第三章會依據論述，對美國國安圈以及美國人民提出九項提示，來應對當前的美中冷戰。這九項提示可分為三大類。第一類關於強權政治的戰略原則。第二類則分析美國的軍事與情報機構過去的作為是如何導致失敗。第三類則是關於中國如何成功地造成「威脅貶值」。

第一項，美國的資深公民以及軍事、國安方面的政策制定者必須瞭解到強權政治的重要基本觀念，思考美國國家安全面臨哪些威脅，以及美國該制定哪些政策克服威脅。唯有

瞭解強權政治，才能在未來的美中關係以及美國與其它強權間的外交關係，做出務實的判斷。過去由於權力分布的改變，各國大幅倒向華盛頓，產生以下的劇烈效應，美國的國安圈因為受到「威脅貶值」影響而變得沒有抵抗力，弱化評估其它強權威脅的能力，未能清楚察覺到國家力量的變化趨勢，也就無法調整美國的政策來預防或減緩中國崛起。

第二項，美國的國安圈必須支持戰略教育，使得年輕的世代才能擁有對抗中國所需要的知識。強權政治原則的教育是必要的，使得戰略家才能擁有智識上的武器，來辨識出若要戰勝中國，哪些事情是必須達成的。

第三項，瞭解共產主義意識形態，就能明白為什麼中國企圖攻擊並打敗美國，這一點對資深公民以及軍官、國安官員是必要的。

中共的意識形態凸顯中國有動機與美國作戰，直到打敗美國為止，即便與中國進行接觸與妥協也不會造成改變，中國根本不可能民主化，因為中共意識形態的核心基本原則是一道詛咒。同樣地，瞭解中共的意識形態，就能明白為何中共統治不具備正當性，而且還有一大堆缺點。

第四項，冷戰結束後，美國缺乏英明的總統來領導，並且能夠在後冷戰時期活用強權政治的原則與戰略，反而使得國安方面的決策者無法制定有效的策略來對抗中共的威脅。美國企業界與華爾街等集團更進一步尋求與中國接觸，在他們眼中只有中國利益，而九一一事件及其餘波同樣也產生負面影響。假如蘇聯解體後的幾任總統能夠有卓越的領導能力，本書所指出各項問題，早就可以妥善處理。

令人遺憾的是，還有第二大類問題的存在，美國情報機構以及軍方不僅長年地忽視中國的威脅，而且還過度頻繁地與中國合作，也協助中國。給予中國的協助包括許多形式，例如當中國解放軍的軍官登上美國軍艦、航母、核潛艇訪問時，美國軍官會很配合地回答他們的問題。在這一大類問題當中，還犯下更多的致命錯誤，例如在未經檢驗的基本假設之下做出研判，以及把戰略重心完全擺在伊拉克、阿富汗等小型戰爭上，結果卻忽視建構中國大戰略的重要性。

第五項，美國的情報界始終沒把中國列為現存的威脅，這嚴重削弱國安政策制定者偵測威脅、應對威脅的能力。如何看待中共與中國的行為，在基本的基本假設上似乎已受到接觸派思想的嚴重影響。結果導致情報機構「威脅貶值」，一直都沒能以強權政治的觀點對中國的戰略與意圖進行分析。

第六項，在軍方方面未能察覺到中國崛起，並對此有所準備的，不光只是美國歷任總統與情報界而已。意見不一致的軍方高層也必須對目前軍事準備不充分承擔責任。特別是美國海軍高層未能察覺到海洋領域是中國大戰略的核心，也未察覺到中國海軍在現代化方面的努力，這實在是遠遠比不上二戰到冷戰期間，美國前幾代海軍將領在對抗軸心國、蘇聯時的積極表現。

第七項，美國始終把阿富汗、伊拉克等次要戰爭，看得比未來與中國的主要戰爭更重要。早從一九九一年在伊拉克的沙漠風暴行動起，一路到二○二一年在阿富汗喀布爾可恥的撤退，對抗恐怖分子和叛亂分子的戰爭需求，一直吸走美國國安決策者的注意力，導致美國未能有效遏阻中國崛起，讓中國暢通無阻達到與美國同等級的競爭地位，並對美國構成巨大威脅。這個結果對美國而言，具有加倍的破壞性，剛好美國也已經失去在阿富汗與伊拉克的地位。

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