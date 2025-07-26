美陸戰隊F-35B加入英國航艦 參與印太部署行動

美國陸戰隊的F-35B戰機，將加入英國航空母艦「威爾斯親王號」在太平洋的部署任務。（取自英國皇家海軍X）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與英國正在利用參與「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 2025）多國聯合演習，演練協同作戰行動。英國皇家海軍表示，美國陸戰隊的F-35B「閃電II」戰鬥機，將加入英國海軍航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）在太平洋的部署任務。

威爾斯親王號還接待美國陸戰隊的MV-22「魚鷹」運輸機，「這是更多美國陸戰隊人員與F-35B戰機稍後加入部署的前奏」。（取自英國皇家海軍X）

「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）報導，將美國陸戰隊戰機納入此次部署，延續了英國海軍整合其他國家F-35戰機的努力。美國是第2個與英國進行F-35B整合的國家，第一次則是在今年5月，義大利海軍的「卡富爾號」（ITS Cavour）航艦打擊群的F-35B，參加北大西洋公約組織（NATO）的「地中海打擊」演習。

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威爾斯親王號航艦23日訪問澳洲達爾文港時，美國陸戰隊第242戰鬥攻擊中隊（VMFA-242）的1架F-35B戰機，已經降落該艦。英國海軍發布的照片顯示，VMFA-242的F-35B戰機與威爾斯親王號搭載的F-35B戰機，並列停放在寬闊的飛行甲板上。

威爾斯親王號目前與皇家空軍第617中隊、海軍航空809中隊共同值勤，共搭載18架F-35B戰機。隨著美國陸戰隊的F-35B登艦，威爾斯親王號進入達爾文港時，甲板上共有19架F-35B。

英國海軍23日發布新聞稿指出，威爾斯親王號還接待美國陸戰隊的MV-22「魚鷹」運輸機，「這是更多美國陸戰隊人員與F-35B戰機稍後加入部署的前奏」。目前尚不清楚美國陸戰隊戰機將與威爾斯親王號打擊群共同運作多久。

印太部署是英國海軍2025年的關鍵任務之一。在這項「高桅行動」（Operation Highmast）中，威爾斯親王號打擊群通過地中海與中東，前往西太平洋，並與英國盟國及夥伴進行一系列大型聯合演習。

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