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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國超長登陸橋駁船新照曝光舷號 疑屬攻台東海艦隊

2025/07/26 10:29

根據微博最新流傳照片，登陸駁船已漆上舷號，代表已正式進入共軍體系。（圖取自微博）根據微博最新流傳照片，登陸駁船已漆上舷號，代表已正式進入共軍體系。（圖取自微博）

吳哲宇／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國近期新建、擁有超長登陸橋的新型「兩棲登陸駁船」，近期在微博平台上又曝光最新變化，三艘串聯於沙灘上的登陸駁船，皆已分別漆上「東工」401、402和403的舷號，不僅代表這三艘船已正式進入共軍體系，其舷號命名方式，也被懷疑是配屬於對台行動的東海艦隊。

根據微博流傳的照片顯示，三艘船似乎仍於相同海灘進行測試中，但最新照片卻發現，這3艘駁船已分別漆上「東工401」、「東工402」和「東工403」的舷號，也代表該3艘駁船已正式進入共軍體系，並非軍工企業的概念測試。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析，依照《中國人民解放軍海軍艦艇命名條例》，大型登陸艦以「XX山」命名，為3碼舷號，如崑崙山號（998）綜合登陸艦，側舷只漆上舷號不會有船名。

小型登陸艦沒有名稱，但為4碼舷號，如駐港部隊074型通用登陸艦有3357、3358等。所以「東工403」完全不符合登陸艦艇的命名規則。

原來是「輔助艦艇」的命名方式，依照所在海區與作業性質命名，所以「東工403」就是「配屬於東海艦隊的工作艦403號」之意。

而新型登陸駁船所屬的東部戰區，也是中共攻台重要部隊，現配賦東海艦隊，針對登陸台灣意味濃厚，未來登陸駁船可於登陸先頭部隊建立安全灘頭堡後，於控制區內無視地形障礙快速輸送增援部隊。

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