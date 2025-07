中國超長登陸橋駁船新照曝光舷號 疑屬攻台東海艦隊

根據微博最新流傳照片,登陸駁船已漆上舷號,代表已正式進入共軍體系。(圖取自微博)

吳哲宇/核稿編輯

〔記者吳哲宇/綜合報導〕中國近期新建、擁有超長登陸橋的新型「兩棲登陸駁船」,近期在微博平台上又曝光最新變化,三艘串聯於沙灘上的登陸駁船,皆已分別漆上「東工」401、402和403的舷號,不僅代表這三艘船已正式進入共軍體系,其舷號命名方式,也被懷疑是配屬於對台行動的東海艦隊。

根據微博流傳的照片顯示,三艘船似乎仍於相同海灘進行測試中,但最新照片卻發現,這3艘駁船已分別漆上「東工401」、「東工402」和「東工403」的舷號,也代表該3艘駁船已正式進入共軍體系,並非軍工企業的概念測試。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析,依照《中國人民解放軍海軍艦艇命名條例》,大型登陸艦以「XX山」命名,為3碼舷號,如崑崙山號(998)綜合登陸艦,側舷只漆上舷號不會有船名。

小型登陸艦沒有名稱,但為4碼舷號,如駐港部隊074型通用登陸艦有3357、3358等。所以「東工403」完全不符合登陸艦艇的命名規則。

原來是「輔助艦艇」的命名方式,依照所在海區與作業性質命名,所以「東工403」就是「配屬於東海艦隊的工作艦403號」之意。

而新型登陸駁船所屬的東部戰區,也是中共攻台重要部隊,現配賦東海艦隊,針對登陸台灣意味濃厚,未來登陸駁船可於登陸先頭部隊建立安全灘頭堡後,於控制區內無視地形障礙快速輸送增援部隊。

Lots of details in these videos. It's confirmed that at least two off-roaders side-by-side can use the bridge ramp https://t.co/t8aZbFDrF5