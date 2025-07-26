國防部下週提出漢光檢討報告 無人機反制著墨太少恐難跟上各國潮流

官兵在此次漢光演習操作微型無人機。（圖取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部長顧立雄下週一將赴立法院外交及國防委員會報告「漢光四十一號演習成果、檢討與後續策進作為」並備質詢。其報告已送抵立委辦公室，雖有「火力取代兵力」、「特殊專長指名申請」等新作為，但對於各國都將關注放在人機的攻擊與反制時，國防部全篇報告僅一句「置重於各型無人機反制系統之研發與採購」提及反制措施，在現今俄烏戰爭及泰柬衝突中運用無人機造成對方毀傷的趨勢下，該報告的著墨太少，恐難跟上世界各國的發展腳步。

本次報告最大亮點，除正式宣示「火力取代兵力」外，就是後備部隊加強戰力作為，其中「特殊專長指名申請」滿足高階專長需求，補充原單位、原專長，期待未來海空軍也能擁有自身的後備部隊，可於戰時順利補充專業人才損失。

請繼續往下閱讀...

另常後戰力一體化，籌補守備與後備部隊各式單兵新式戰鬥裝備，則可期待國軍完善守備步兵旅編制及戰力後，滾動式檢討動員方式及訓練，下一階段朝步兵旅機械化邁進。

無人機反制僅18字

不過，全篇數千字檢討報告，僅一句「置重於各型無人機反制系統之研發與採購」提及無人機反制措施，則令人憂心，顯示國軍在無人機反制階段，可能僅停留於研發與採購，尚未對戰技、戰術及戰略各層級防禦運用產生影響，後備部隊也未能得到無人機相關裝備的配賦，

雖然綜觀俄烏戰場，防制無人機最有效的方式，還是在整體戰場的電磁環境控制。根據近期中共頻打擊我資通電軍來看，可端倪出我資通電軍戰力可能優於共軍，且戰時我軍大概率可獲得美國電子戰支援，可能是國軍屆時在本土防衛戰場的主要手段，使國防部未在報告中凸顯急迫性。

軍方內部有一派認為，第一人稱視角（FPV）自殺無人機，受限於航程，無法飛越台灣海峽，目前仍以遊蕩彈藥、中大型無人機為主要威脅。但上述亦無法解釋，離大陸地區較近的外島防區，少見有無人機反制演練，以及於軍事基地、戰術據點配賦「穹頂式」反無人機失效系統及設施。

從烏克蘭無人機戰果來看，其FPV無人機已能飛越數百公里襲擊俄羅斯機場飛機。雖台灣海峽海面能一定程度干擾通訊，但以光纖操縱的無人機，仍能覆蓋打擊外離島。共軍後續更可能建造無人機航艦，或以民用客貨輪擔任載台，國軍對此要給予重視。

幹部可主導調查 召員意見回饋恐失真

在後備戰力部分，國防部報告表示，本次動員整體報到率達99.3%，自7月5日起，依新式召訓課表完整實施兵器教練、專長複訓、戰場經營及戰鬥教練等臨戰訓練課程合計140小時；此外，經綜彙步兵206旅召訓官兵問卷調查，總體滿意度達85.2%，其中課程編排為81.7%、教官授課為87.5%、器材準備為85.4%、選員政策則為80.2%。

但據了解，教召過程中，幹部通常會在發放問卷時「宣導」勾選全部同意，雖不一定會改變成年人選擇，但仍會一定程度影響正反意見不強烈的召員；其次，由於授課時間壓縮，召員座談會通常是整連進行，少有小團體、甚至個人座談，難以了解召員真實想法，問卷結果恐會失真。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法