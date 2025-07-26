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機況成為馬國接受F/A-18的關鍵 科威特計畫以1架換1架交付機隊

2025/07/26 12:27

馬國空軍欲採購來自科威特的38架退役F/A-18戰機，並於9月派員特檢視這批飛機的機況以及相關紀錄文件，做為後續採購的關鍵。圖為參與今年LIMA航展的馬來西亞F/A-18戰機。（資料照/記者劉宇捷攝）馬國空軍欲採購來自科威特的38架退役F/A-18戰機，並於9月派員特檢視這批飛機的機況以及相關紀錄文件，做為後續採購的關鍵。圖為參與今年LIMA航展的馬來西亞F/A-18戰機。（資料照/記者劉宇捷攝）

吳哲宇／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕馬來西亞欲增購科威特的38架退役二手F/A-18C/D型「大黃蜂」飛機，以取代目前擔任主力的俄製Su-30MKM戰機。外媒報導，馬國空軍已獲的美國製造商許可，派員至科威特檢視這批飛機的機況以及相關紀錄文件，以做為後續確定採購的關鍵，科威特方面也計畫將以1架新F/A-18E/F，換取向馬國交付1架F/A-18C/D。

軍聞網站《Defence Blog》報導，新任馬來西亞皇家空軍司令的穆罕默德·諾拉茲蘭（Muhamad Norazlan Aris將軍證實，空軍將於9月派遣一個團隊前往科威特，對38架退役的F/A-18C/D「大黃蜂」戰機進行評估，做為收購計劃的一部分；馬國已獲得美國製造商的必要許可，開始審查與科威特機隊相關的紀錄文件和技術資料。

赴科威特的評估時間約為期3週，他在日前的記者會中強調，外界不能只專注在可供購買的飛機數量，而忽略維持這些二手機隊的成本和挑戰。他表示，這次派員評估對於檢驗飛機的適用性至關重要，尤其是在維護方面。購買、操作這些二手飛機需要從多個角度衡量，包括它們的長期可維護性。

轉移二手飛機的時間表，將取決於科威特獲得新F/A-18E/F的交付情況；科威特與馬來西亞將以1架新機換1架舊機的方式交付機隊。（圖片取自@Jeff21461的Ｘ帳號）轉移二手飛機的時間表，將取決於科威特獲得新F/A-18E/F的交付情況；科威特與馬來西亞將以1架新機換1架舊機的方式交付機隊。（圖片取自@Jeff21461的Ｘ帳號）

此外，報導指出，轉移二手飛機的時間表，將取決於科威特獲得新F/A-18E/F「超級大黃蜂」的交付情況；據規劃，科威特與馬來西亞將以新機舊機的方式交付機隊。諾拉茲蘭表示，如果科威特接收4架新機，馬國也會接收4架，如果他們接收8架，馬國也會接收8架。

馬國收購科威特二手F/A-18機隊的計畫，目前尚未宣布任何正式協議，馬來西亞政府也尚未公佈最終決議的時間表，但對科威特戰機的評估可能是邁向正式談判的第一步。

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