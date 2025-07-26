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俄軍亮出新王牌 K77M飛彈現蹤烏克蘭劍指西方戰機

2025/07/26 13:41

照片顯示俄羅斯Su-35戰機翼下清楚懸掛一枚Izdelie 180（K-77M）長程空對空飛彈，這是該型飛彈首次實戰部署影像曝光。（圖取自Telegram / Polkovnyk GSh）照片顯示俄羅斯Su-35戰機翼下清楚懸掛一枚Izdelie 180（K-77M）長程空對空飛彈，這是該型飛彈首次實戰部署影像曝光。（圖取自Telegram / Polkovnyk GSh）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯已將其最新一代的長程空對空飛彈投入烏克蘭戰場。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，與烏克蘭軍方關係密切的消息來源指出，俄羅斯已開始在作戰中使用其最新的「產品180」（Izdelie 180）飛彈，其出現可能對烏克蘭空防構成新的嚴峻挑戰。

由烏克蘭軍事頻道「Polkovnyk GSh」公開的飛彈殘骸，據信為Izdelie 180首次在戰場被擊落後的碎片，外殼與尾翼特徵與K-77M設計相符，證實該型彈已投入戰鬥。（圖取自Telegram / Polkovnyk GSh）由烏克蘭軍事頻道「Polkovnyk GSh」公開的飛彈殘骸，據信為Izdelie 180首次在戰場被擊落後的碎片，外殼與尾翼特徵與K-77M設計相符，證實該型彈已投入戰鬥。（圖取自Telegram / Polkovnyk GSh）

烏克蘭軍方相關的Telegram頻道「Polkovnyk GSh」近日發布了據稱是這款飛彈的殘骸照片，並指出「產品180」是早期R-77飛彈的現代化升級版，配備了新型雙模式發動機、改良的尾翼，以及全新的主動雷達導引頭。該頻道稱，這款飛彈的公開射程可達190公里。

這款飛彈又被稱為K-77M或R-77M，其設計上的一大技術突破，在於解決了長程空對空飛彈普遍面臨的難題 ：在次音速飛行時仍能保持高度機動性。其獨特的固定式控制鰭片設計，使其在飛行末端能量較低時，依然能有效追蹤並攔截目標。

「產品180」飛彈專為俄軍的Su-57與Su-35等主力戰機設計，其目標是用以對抗第四代半或更先進的對手，顯示其開發初衷即是為了在未來空戰中，與西方先進戰機爭奪制空權。

西方分析家先前已警告，俄羅斯對K-77M這類先進彈藥的投資，旨在取得未來空戰的優勢，特別是針對配備匿蹤平台與長程感測器的對手。儘管這款新武器已投入實戰，但其在烏克蘭戰場的實際影響，仍有待後續觀察。

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