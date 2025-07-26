國防部緊縮媒體曝光 卻視見軍率為重要戰略溝通績效

圖為憲兵裝步第239營衛戍區打擊部隊於漢光投入松機反空機降作戰。（圖取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部近日向立院提交漢光演習檢討報告，表示日後在各項對外發布戰略溝通及新聞資訊，持續檢討強化安全評估，據以指導部隊訊跡管理與保密，避免關鍵資訊與徵候外洩，漢光期間甚多次要求媒體刪除無關機密照片。同時，國防部卻指出，統計7月1日至20日，相關戰略溝通文宣成品、新聞，總觸及率1473萬5千餘次、按讚數65萬4千餘次，媒體報導1173則，見軍率等均創新高，兩者頗有矛盾。

國防部首先於報告表示，演習期間採實作方式驗證國軍戰略溝通機制，並編組隨軍採訪記者，針對各演習課目，主動供媒或進行網路直播。然經落實、整合保密措施後，多數演習課目並非主動編組民間記者，而是不公開消息「被動接待」，多數未接收到「被動接待」指示的部隊，則更多次試圖要求媒體刪除照片。因此，實際狀況若真按幕僚單位規劃設想，見軍率數字恐非常嚴峻，會是「歷年新低」。

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其次據了解，這是配合8月將上路的軍事營區安全維護條例，國防部提前利用漢光演習，指導、教育部隊及官兵，落實部隊「訊跡管理」與保密措施，嚴防部隊動向被敵軍知曉、預判。但多數部隊的各級官兵，對作戰安全評估並無統一共識及標準，「同地、同時不同調」的狀況頻繁發生；甚至，作計室聯合作戰計畫處處長董冀星也曾表示，劃設的軍事演習區會公告禁止拍攝，公開場域機動運輸則不包含在內。但卻有部隊逕直為公開場域機動路線，劃設演習區域。

衛星監偵達公分級 國軍防內賊恐疲於奔命

而部隊徹底落實保密措施防中共窺探，看似有了「能而示之不能」的效果，卻失了「不能而示之能」的靈活，與國民、國際的戰略溝通也毫無助益。在現今商業衛星就能達到公尺級分辨率的情況下，軍用衛星的「公分級」分辨率及透視率，只會讓當前保密規定流於形式，官兵疲於奔命。

另綜觀俄烏戰場，因公開部隊資訊而遭致打擊的，反而多是軍事部門人員自身，媒體與民人多無法上前線獲得資訊，只能仰賴官方主動供媒，更凸顯軍方保密的杞人之憂。當然，台灣地狹人稠，部隊出營機動即受關注，軍方有此憂慮可以理解，經此漢光經驗，期待國軍未來應加強管控資訊外流之地，而非向內猜忌。否則不僅恐讓大眾認為國軍依然僵化，更可能讓國際難以窺探台海戰爭，向國際展現國軍之勇。

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