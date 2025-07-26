「星鏈」突遭斷開... 烏軍指揮、控制停擺 凸顯軍事過度依賴的脆弱性

「星鏈」日前發生重大當機意外，導致通訊中斷約2.5小時，連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性，變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。圖為烏軍砲擊行動。（路透社/資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕馬斯克推出的「星鏈」（Starlink）衛星網路通訊已在歐美國家逐漸普及，並在軍事領域上展現相當良好的成效，特別是烏克蘭戰場；然而，外媒報導，「星鏈」日前發生重大當機意外，導致歐、美使用者通訊中斷約2.5小時，連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性，變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。

據軍聞網站《Defence News》揭露報導，SpaceX的「星鏈」衛星網路系統24日下午遭遇全球大規模中斷，導致來自美國、歐洲的6.1萬多用戶離線超過2個小時，並影響了活躍戰區的關鍵軍事通訊；「星鏈」副總裁Michael Nicolls也在社群發文坦承，Starlink的網路中斷持續了大約2.5小時，而故障原因被追溯到一個影響「星鏈」核心網路系統內部的軟體問題。

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Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD — Michael Nicolls （@michaelnicollsx） July 24, 2025

而這次停電的一大受害者就是烏克蘭軍方，因為烏克蘭軍隊嚴重依賴西方提供的「星鏈」進行指揮、控制和戰場感知，因此斷線對作戰的即時性影響尤為明顯。自俄羅斯入侵初期以來，「星鏈」網路已成為烏克蘭部隊不可或缺的保障，即使在偏遠地區或爭議地區也能提供快速、低延遲的網路服務，為前線協調、無人機作戰和即時監控提供了支援。

2025年4月，烏克蘭武裝部隊在頓涅茨克的前線城鎮波克羅夫斯克附近，建立「星鏈」衛星網路系統。（路透社/資料照）

報導引述烏克蘭無人部隊指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）表示，這次停電擾亂了整個前線的行動，作戰行動被迫在沒有即時傳輸的情況下進行；而武力偵察是透過打擊系統進行的。布羅夫迪坦言，這次斷訊在戰時持續了長達150分鐘，暴露了關鍵的通訊瓶頸；烏軍必須考慮到這一點，並實現通訊多元化。

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