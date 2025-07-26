自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

「星鏈」突遭斷開... 烏軍指揮、控制停擺 凸顯軍事過度依賴的脆弱性

2025/07/26 15:54

「星鏈」日前發生重大當機意外，導致通訊中斷約2.5小時，連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性，變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。圖為烏軍砲擊行動。（路透社/資料照）「星鏈」日前發生重大當機意外，導致通訊中斷約2.5小時，連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性，變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。圖為烏軍砲擊行動。（路透社/資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕馬斯克推出的「星鏈」（Starlink）衛星網路通訊已在歐美國家逐漸普及，並在軍事領域上展現相當良好的成效，特別是烏克蘭戰場；然而，外媒報導，「星鏈」日前發生重大當機意外，導致歐、美使用者通訊中斷約2.5小時，連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性，變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。

據軍聞網站《Defence News》揭露報導，SpaceX的「星鏈」衛星網路系統24日下午遭遇全球大規模中斷，導致來自美國、歐洲的6.1萬多用戶離線超過2個小時，並影響了活躍戰區的關鍵軍事通訊；「星鏈」副總裁Michael Nicolls也在社群發文坦承，Starlink的網路中斷持續了大約2.5小時，而故障原因被追溯到一個影響「星鏈」核心網路系統內部的軟體問題。

而這次停電的一大受害者就是烏克蘭軍方，因為烏克蘭軍隊嚴重依賴西方提供的「星鏈」進行指揮、控制和戰場感知，因此斷線對作戰的即時性影響尤為明顯。自俄羅斯入侵初期以來，「星鏈」網路已成為烏克蘭部隊不可或缺的保障，即使在偏遠地區或爭議地區也能提供快速、低延遲的網路服務，為前線協調、無人機作戰和即時監控提供了支援。

2025年4月，烏克蘭武裝部隊在頓涅茨克的前線城鎮波克羅夫斯克附近，建立「星鏈」衛星網路系統。（路透社/資料照）2025年4月，烏克蘭武裝部隊在頓涅茨克的前線城鎮波克羅夫斯克附近，建立「星鏈」衛星網路系統。（路透社/資料照）

報導引述烏克蘭無人部隊指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）表示，這次停電擾亂了整個前線的行動，作戰行動被迫在沒有即時傳輸的情況下進行；而武力偵察是透過打擊系統進行的。布羅夫迪坦言，這次斷訊在戰時持續了長達150分鐘，暴露了關鍵的通訊瓶頸；烏軍必須考慮到這一點，並實現通訊多元化。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中