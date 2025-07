「星鏈」突遭斷開... 烏軍指揮、控制停擺 凸顯軍事過度依賴的脆弱性

「星鏈」日前發生重大當機意外,導致通訊中斷約2.5小時,連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性,變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。圖為烏軍砲擊行動。(路透社/資料照)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕馬斯克推出的「星鏈」(Starlink)衛星網路通訊已在歐美國家逐漸普及,並在軍事領域上展現相當良好的成效,特別是烏克蘭戰場;然而,外媒報導,「星鏈」日前發生重大當機意外,導致歐、美使用者通訊中斷約2.5小時,連帶也影響了烏軍在戰場指揮、控制的即時性,變相凸顯了過度依賴單一系統的脆弱問題。

據軍聞網站《Defence News》揭露報導,SpaceX的「星鏈」衛星網路系統24日下午遭遇全球大規模中斷,導致來自美國、歐洲的6.1萬多用戶離線超過2個小時,並影響了活躍戰區的關鍵軍事通訊;「星鏈」副總裁Michael Nicolls也在社群發文坦承,Starlink的網路中斷持續了大約2.5小時,而故障原因被追溯到一個影響「星鏈」核心網路系統內部的軟體問題。

