大二膽戰役75週年 金防部：守護國家安全堅強前衛

金防部指揮官黃先任中將（中）率官兵前往「大二膽戰役紀念碑」獻花，向先烈表達追思。（金防部提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將今主持「大二膽戰役75週年」紀念活動，期勉大膽守備隊全體官兵，應以戮力戰訓為本務，精進軍事職能為目標，建立官兵榮譽感，成為守護國家安全第一線的堅強「前衛」。

金防部指揮官黃先任中將（前排右六）期勉大膽守備隊全體官兵，應以戮力戰訓為本務，精進軍事職能為目標，建立官兵榮譽感，成為守護國家安全第一線的堅強「前衛」。（金防部提供）

黃先任率金防部政戰部主任王石朋少將等重要幹部，乘海龍快艇前往大膽島，代表防衛部全體官兵，在生明廳緬懷當年參戰官兵奮勇抗敵、保國衛民的精神，並向英勇殉國的「大膽先烈」表達追思。

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黃先任說，回顧國軍光榮戰史，全體官兵應以「傳承歷史榮光，砥礪軍人志節」、「貫徹國軍使命，捍衛國家安全」、「堅定愛國信念，成就軍人榮耀」，體悟「我死則國生」的精神，力行知廉恥、辨生死、負責任、重氣節的軍人志節，堅定忠於國家、忠於職守的信念。

紀念大會結束，黃先任率官兵前往「大二膽戰役紀念碑」獻花，過程莊嚴肅穆。

金防部指出，大膽島是中華民國的前線，是民主自由的堅固堡壘，防區官兵將戮力實戰化訓練，矢志捍衛國家安全，貫徹軍人職責與使命。

金門縣政府紀念大二膽島戰役75週年，推出健行、套裝行程、金酒促銷專案，並未登島辦理相關追思活動。

1950年7月26日傍晚，共軍700多人企圖進犯我孤懸海上、面積約1平方公里的大膽、二膽島，經過27小時血戰，島上296名官兵與島共存亡，全力退敵，寫下國軍島嶼攻防戰史成功以寡擊眾新頁，在危急動盪不安時局中，發揮扭轉乾坤功能，有效嚇阻共軍進犯野心。

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