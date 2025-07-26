漢光演習做給美國看？ 林穎佑：預算有限強調民力軍用、效法北約

針對這次漢光演習，林穎佑分析，在我國難以全然達成美方希望的國防預算開支下，軍方必須向美國傳達全民動員、保衛台灣的信心，美方才會願意出手協助；而縱深防禦作戰基本上也就是城鎮戰的概念。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕今年漢光41號演習的操作方式完全有別於以往，不僅不劇透，演習時間還更長，也更強調「城鎮韌性」與「縱深防衛」。專門研究台海與中共事務的專家林穎佑就分析，在我國難以全然達成美方希望的國防預算開支下，軍方必須向美國傳達全民動員、保衛台灣的信心，美方才會願意出手協助；而縱深防禦作戰基本上也就是城鎮戰的概念。

美國總統川普希望我國的國防開支能提高到年GDP的3%，我國下年度國防預算項目也將於下個月底出爐，國軍如何在美國與財力現實中取得平衡有待關注。淡江大學國際事務與策略研究所副教授林穎佑先前接受訪問時表示，從多場被目擊到的演習科目中，可發現今年有不少「美語老師」前來觀察，相比往年有更多的趨勢。

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林穎佑分析，今年漢光演習特別強調「城鎮韌性」是有訴求的，第一這是有戰略意涵的，在被攻擊的情況下，仍能動員、調動民力、防災等，向外傳達能夠自立、自救的團結力；第二，在我國國防支出短期很難達到美國希望的3%時，國防部可能更希望透過民力軍用、後備動員以及民防系統等戰時軟實力，搭配主戰部隊的實際陣地部署，來強調互助作戰的防衛決心，以向美國表達我國軍民願意自我防衛國土。

國防部可能更希望透過民力軍用、後備動員以及民防系統等戰時軟實力，來強調互助作戰的防衛決心，以向美國表達我國軍民願意自我防衛國土。圖為徵調北市公車做為阻絕設施。（資料照/記者劉宇捷攝）

林穎佑表示，「城鎮韌性」這個概念並非我國獨創，而是參考自北約（許多國家的主戰資源並不多），因此強調整合各原有的民防演習，以及驗證如何民力軍用，把手頭現有的資源用在防禦工事上。林穎佑也觀察，解放軍現在的作戰方式已不是傳統登陸、建立橋頭堡，而是小部隊迅速突穿至內陸重要目標，並與後續登陸部隊進行夾擊；因此，我國的縱深防禦作戰基本上也就是城鎮戰的概念。

至於外界質疑，為何有地方已經在執行縱深作戰了，還有地方在執行灘岸打擊行動，這前後邏輯相當不合常理。對此，林穎佑認為，此次作戰不一定按照全台的作戰順序，各作戰區能依各自狀況下達當前的作戰進程，讓官兵不能有就像籃球賽中最後的「垃圾時間」般，再一、兩天就結束的心態。

圖為今年漢光41號演習，愛國者飛彈罕見進行實地部署。（資料照）

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