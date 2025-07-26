日本10式戰車回廠重生 維持尖端戰力嚇阻潛在威脅

日本三菱重工位於北海道千歲的設施，正在對一具10式主力戰車的砲塔進行精密檢測與大修作業。（圖：日本三菱重工）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本正透過高科技的「再生工廠」，確保其最精銳的陸上王牌戰力不墜。根據軍事新聞網站《Defence Blog》25日報導，日本三菱重工（MHI）近日展示了其位於北海道千歲市的設施，如何對服役多年的「10式」主力戰車（Type 10）進行延壽與性能還原工程。

這項被稱為「大修與維護」（overhaul and repair）的程序，是戰車服役生命中期的關鍵介入手段。在歷經數年高強度使用後，戰車會被運至千歲的專門設施，進行徹底的拆解、檢測、修復與重新組裝，以恢復其出廠時的巔峰性能。

請繼續往下閱讀...

三菱重工釋出的畫面顯示，10式戰車的砲塔被整個吊離車身，放置在專用檢測台上進行精密診斷。技師們利用3D座標測量儀、非破壞性檢測工具等先進設備，來探查肉眼無法看見的微小裂縫或材料疲勞。

整個大修過程極為嚴謹，從引擎、傳動系統到車身結構，每一個主要部件都會被仔細檢查，並依據狀況進行修復、再利用或更換。最後，訓練有素的品管專家會對砲塔與車身的整體功能，進行全面的系統驗證，確保戰車恢復完整的作戰功能。

報導指出，自2012年服役以來，由三菱重工開發的10式戰車，至今仍是日本最現代化的裝甲載具。其以緊湊設計、模組化裝甲與高機動性著稱，特別適合在日本多山與城市的地形中作戰。透過定期的大修，日本正確保這款核心戰力，能在未來戰場上繼續維持其技術優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法