New START條約將到期 川普：希望維持戰略核武部署限制

美國總統川普（右）和俄羅斯總統普廷（左）。（路透檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕對全球兩大核武國家美國、俄羅斯部署戰略核武數量定出限制的《新戰略武器削減條約》（New START），將於明年2月到期，美國總統川普25日表示，他有意維持這份條約的限制。

《路透》25日報導，川普25日啟程前往蘇格蘭前，向記者發表談話，談到這份條約，川普說，「這不是你會希望它過期的協議，我們已經開始著手處理」。

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這是川普上任後，首次表明希望維持這份條約對部署戰略核武數量的限制。川普進一步說，「當你取消核武限制，那會是個大問題」。

《新戰略武器削減條約》為目前僅存的美俄核武管制協議，限制兩國戰略核彈頭數量上限為1550枚，洲際飛彈、潛艦和轟炸機部署這類彈頭數量上限為700枚。美國前任總統拜登任內，與俄羅斯總統普廷於2021年，將該條約期限延長5年，將於明年2月5日到期，依條文規定，屆時將無法再延長。

川普上一任期曾反對單純延長既有條約，而是主張另議新協議，並且將中國納入，但是北京拒絕。川普今年2月又表示，希望與普廷和中國國家主席習近平，共同討論限制核武庫存一事。

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