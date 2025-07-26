劍指中國！美核潛艦「印第安納號」部署夏威夷

美軍核潛艦「印第安納號」已部署夏威夷珍珠港。圖為核潛艦「明尼蘇達號」。（路透檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普上任後，持續將戰略中心移往印度－太平洋地區，對抗中國與日俱增的軍事規模和影響力。美國「新聞週刊」（Newsweek）24日報導，原先駐守的康乃狄克州格羅頓基地的維吉尼亞級核子攻擊潛艦「印第安納號」（USS Indiana），自22日部署夏威夷的珍珠港－希卡姆聯合基地。

太平洋艦隊潛艦部隊司令卡瓦諾（Chris Cavanaugh）表示，對於印第安納號的加入，強化美軍潛艦維持印太地區安全、繁榮、自由和開放感到振奮。

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印第安納號3月27日結束涵蓋整個歐洲、土耳其、俄羅斯和南高加索區域的美國歐洲司令部半年部署任務，顯示出美軍的戰略資源調動趨勢。

在此之前，洛杉磯級「托雷多號」（USS Toledo）已先於12日抵達夏威夷。根據美太平洋艦隊潛艦部隊聲明，以珍珠港為駐地的潛艦中隊如今為3艘維吉尼亞級、4艘洛杉磯級共7艘快速攻擊潛艦全面提供訓練、物料及人員準備支援。

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