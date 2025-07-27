母艦搭配無人掃雷載具新典範 英海軍「史特靈城堡號」成軍

英國皇家海軍史特靈城堡號掃雷母艦於21日成軍，圖為其2024年靠港情形。（取自英國德文港海軍基地臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕海事無人載具進行高危險性的掃雷作戰已成發展趨勢，綜合外國軍聞網站報導，英國皇家海軍日前舉行「史特靈城堡號」（HMS Stirling Castle）掃雷母艦的成軍典禮，這艘排水量達5800噸的輔助艦艇，可藉由艦艉的大型吊臂，進行無人艇、無人掃雷艇的布放與回收作業，未來也可望結合艦載旋翼型無人機，大幅強化偵察與掃雷能量。

綜合「海軍新聞」（Naval News）、「The Aviationist」等外國軍聞網站報導，英國皇家海軍的史特靈城堡號21日正式成軍，是2023年從挪威民間廠商購入、經過改裝的支援艦艇，原本是供皇家海軍輔助艦隊（RFA）的文職人員操作，但考量該單位人力、掃雷作業與海事安全愈趨複雜，因此移轉至皇家海軍的軍職人員掌舵。

史特靈城堡號掃雷母艦的艦艉有著大型吊臂，可吊放無人掃雷艇至海上作業。（取自英國皇家海軍X）史特靈城堡號掃雷母艦可搭配無人艇進行掃雷作業。（取自英國皇家海軍X）根據英國皇家海軍資訊，史特靈城堡號掃雷母艦排水量約5800噸，其艦艇中央區域設有直升機起降甲板，可停放直升機以外，未來也可望讓體積較小的艦載型旋翼無人機起降。艦艉則有大型吊臂，是將無人掃雷艇吊掛至海上，以及回收的重要設施。這艘艦艇不僅未來英軍掃雷的核心戰力，也可望累積無人艇掃雷經驗，讓其他水面艦部隊師法。

此外，在「史特靈城堡號」掃雷母艦形成戰力後，英國皇家海軍預計將最後一艘「桑頓級」獵雷艦退役。

請繼續往下閱讀...

史特靈城堡位於蘇格蘭，迄今已有數百年歷史，有趣的是，這不是英國皇家海軍第一艘以此處為名的艦艇，而是第六艘，前五艘都是搭載火砲的水面作戰艦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法