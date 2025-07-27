「自己的軍艦自己試」 美越戰英雄巴納姆搭乘同名神盾艦見證海試

美軍陸戰隊退役上校巴納姆搭上「小哈維．巴納姆號」（DDG-124）驅逐艦見證海試過程，還拿起望遠鏡觀察四周。（取自美軍DVIDS）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍持續採購「伯克級」神盾驅逐艦，其中，以越戰英雄、美軍陸戰隊退役上校巴納姆（Harvey C. Barnum Jr.）為名的「小哈維．巴納姆號」（DDG-124）正在海測階段，為日後成軍做準備。有趣的是，現年85歲的巴納姆，日前就受邀搭乘這艘軍艦，並坐在艦橋內見證海試過程，讓這樁罕見事蹟蔚為佳話。

在擔任基層軍官期間投入越戰的巴納姆，曾在部隊指揮官、無線電操作手皆陣亡情境下，領導全連隊官兵衝出重圍，他也因在戰場上的英勇事蹟，獲頒美國最高軍事殊榮的榮譽勳章（Medal of Honor），在1989年退伍後，曾任美國海軍副助理部長、代理助理部長等重要職務，現已高齡85歲。

美國海軍於2023年7月為「小哈維．巴納姆號」驅逐艦舉行下水典禮。（取自美國海軍系統司令部臉書）巴納姆在「小哈維．巴納姆號」驅逐艦上與美軍官兵交談。（取自美國海軍系統司令部臉書）為紀念巴納姆的事蹟，編號DDG-124的伯克級神盾驅逐艦就以他為名，他不僅在2023年7月參與這艘軍艦的下水典禮，美軍官方資訊近期揭露，巴納姆在本月15日，還搭乘以他為名的軍艦出海，見證這艘軍艦的海試過程。他除了與艦上官兵互動，還拿起雙筒望遠鏡觀察周遭情形。「小哈維．巴納姆號」預計在今年正式成軍。

「小哈維．巴納姆號」是伯克級神盾驅逐艦的第2A批次，滿載排水量超過9200噸，艦上一共有96單元的垂直發射系統，可搭載海麻雀、標準二型、標準三型及標準六型防空飛彈，還有垂發版阿斯洛克反潛火箭、戰斧對地巡弋飛彈，是美軍相當重要的海上戰力。

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