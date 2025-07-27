美軍磨利抗中神劍 砸295億量產JASSM與LRASM

美軍技術人員在關島安德森空軍基地準備將「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）裝載至B-52戰略轟炸機機腹，此型具匿蹤性能的遠程飛彈，為美軍強化印太部署與源頭打擊戰力的核心裝備之一。（圖：美國國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對印太地區升高的軍事壓力，美國國防部近日宣布，將投入近10億美元（約新台幣295億元），確保兩款具匿蹤性能的遠程巡弋飛彈「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）與「長程反艦飛彈」（LRASM）持續量產，此舉被視為強化美軍攻擊性嚇阻架構的重要部署。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，這筆合約由洛克希德・馬丁公司承攬，為期多年，目標在於穩定產線與後勤供應，提升戰時工業動員能力。美軍希望透過這兩款彈藥，打造可跨平台運用的遠程打擊戰力，進一步鞏固印太地區的軍事布局。

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JASSM（AGM-158）具備遠距離精準打擊能力，其增程型JASSM-ER射程達1000公里，能突破敵方防空系統，摧毀高價值地面目標。以此為基礎發展的LRASM（AGM-158C）則針對海上艦艇設計，具備在強烈電磁干擾下自主識別與突防能力，可進行低空掠海攻擊。

兩款飛彈採用共通架構，有助於簡化整合與維修作業，目前已可由B-1B轟炸機與F/A-18E/F戰機搭載。洛馬也正推進F-35「Block 4」升級計畫，未來F-35戰機將具備更長程的對陸、對艦攻擊能力。

美方近年積極強化「源頭打擊」與「反介入」作戰概念，在中國擴張海軍與推進島鏈部署的背景下，JASSM與LRASM成為關鍵戰力。此項大規模投資，凸顯華府穩固遠程打擊與嚇阻體系的戰略決心。

報導指出，這兩款飛彈未來亦將納入美國與盟國的聯合作戰體系。藉由與友軍平台協同整合與戰術資料共享，美方可在亞太地區建立多層次且分散化的精準打擊網絡，進一步提升對潛在威脅的戰略壓力。

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