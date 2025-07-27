澳英簽署50年AUKUS核潛艦協議 強化印太戰略佈局

英澳簽署潛艦合作條約，推進AUKUS計畫下的核動力攻擊潛艦研製與部署，圖為SSN-AUKUS潛艦示意圖。

（圖：UK Defence Journal）



涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）26日宣布，澳洲已與英國簽署一項為期50年的防衛合作條約，將深化雙方在「澳英美三方安全夥伴關係」 （AUKUS）核動力攻擊潛艦計畫下的長期合作，涵蓋潛艦設計、建造、運作、維修與退役各階段。

據外媒《路透》報導，該協議25日於維多利亞州吉朗市簽署，由馬勒斯與英國國防大臣希利（John Healey）共同完成。澳洲政府聲明指出，這項被稱為「吉朗條約」（Geelong Treaty）的協議，標誌著英澳在AUKUS第一支柱（Pillar I）下邁入半世紀的雙邊戰略合作。

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AUKUS三方安全協議由澳洲、美國與英國於2021年啟動，目標是在2030年代前協助澳洲部署新一代核動力潛艦，以對抗中國在印太地區日益增強的軍事野心。英國國防部表示，此次協議預估將在未來25年內，為英國帶來高達200億英鎊（約新台幣7922億元）的潛艦出口收益。

澳洲政府已承諾未來30年將投入高達3680億澳元（約新台幣7124億元）發展AUKUS潛艦計畫，其中包括對美國生產體系的大筆投資。本月初，澳洲亦支付了8億澳元（約新台幣1549億元）作為與美方合作的第二期款項，顯示對該計畫如期推進的信心。

此一協議也與英澳外長與防長25日於雪梨召開的雙邊部長級會談同步進行。雙方會中強調將持續擴大安全合作，尤其配合當前在澳洲舉行的大規模多國軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）進行戰略整合。

本屆「護身軍刀」演習自7月13日至8月4日舉行，參演國家多達19國，兵力達4萬人。英國今年派出「威爾斯親王號」航空母艦參與，為歷年來參與規模最大的一次，彰顯其印太軍事存在與對AUKUS聯盟的支持。

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