土耳其亮劍！首款國造極音速飛彈亮相估年底服役

土耳其國營軍工企業 Roketsan 在伊斯坦堡國防工業展（IDEF）中展示號稱具備極音速能力的新型「颱風四型」（Tayfun Block-4）彈道飛彈模型，預計於2025年底前服役。（圖：Roketsan ）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在區域衝突加劇的背景下，身為北約（NATO）重要成員國的土耳其，正加速其軍事現代化腳步。根據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，土耳其近日在國防工業展上，首度公開其自主研發的極音速飛彈，這款武器的亮相，象徵著土耳其在追求國防自主與提升戰略嚇阻力上的重大突破。

這款名為「颱風四型」（Tayfun Block-4）的極音速飛彈，由土耳其國營的洛克桑公司（Roketsan）研發，是其現役射程最長的「颱風」彈道飛彈升級版。據報導，「颱風」系列是一款陸基彈道飛彈，彈頭具備預置破片功能，旨在摧毀敵方的防空系統、指揮中心等戰略目標。

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Roketsan在聲明中表示，重達7噸的「颱風四型」將為土耳其國防工業再創射程紀錄，其多功能彈頭能從數百公里外，摧毀多種關鍵軍事設施。該公司執行長更透露，「颱風四型」預計將在2025年底前進入土耳其軍隊服役。

自2019年因採購俄羅斯S-400防空系統，而遭美國逐出F-35戰機計畫後，土耳其便大力推動本土國防工業的發展。除了極音速飛彈，Roketsan還在此次展會上，同時發表了衝壓發動機空對空飛彈、潛射巡弋飛彈等多達5款新銳武器系統。

土耳其正積極擴展其海空防禦能力，包括研發第五代戰機與航空母艦，並尋求重返美國F-35戰機計畫。此次發表一系列先進武器，不僅是其國防自主議程的具體成果，更凸顯了其在全球軍火市場上日益增強的影響力。

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