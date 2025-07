泰柬持續互轟！ 泰國出動戰象 攜帶突擊步槍畫面曝光

有泰國網友回應,這隻戰象是泰國明星象,經常身著軍裝前往邊境勞軍而聞名,並非執行實際戰鬥任務。(圖擷自X「Defence Index」)

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕泰國與柬埔寨24日爆發邊境衝突,儘管雙方有意達成停火協議,但今(27日)早泰柬雙方再度爆發交火,泰國除了海陸空三軍都上陣外,戰象出動畫面也曝光。

綜合外媒報導,今上午,泰柬邊境地區兩座長期爭奪的古廟附近又爆發了新的砲火衝突,柬埔寨國防部發言人稱,泰國軍隊於凌晨4點50分開始襲擊寺廟周圍地區,泰國陸軍副發言人則表示,柬埔寨軍隊在凌晨4點左右開始發射砲彈。

請繼續往下閱讀...

在衝突前線附近的《法新社》記者證實,砲火頻繁轟擊,距離前線約20公里的柬埔寨城鎮桑朗的窗戶震顫不已。截至26日晚間,這起邊境衝突已造成雙方至少32人喪生、近百人受傷。

泰國海陸空三軍齊發,泰皇家空軍出動F-16戰機與JAS 39「獅鷲獸」戰鬥機(JAS 39 Gripen)進行轟炸,泰皇家海軍發起了「Trat Pikhart Pairee 1」行動,部署8艘軍艦持續向柬方施壓。

同時還傳出泰國出動戰象進入衝突山區進行支援,畫面曝光,泰國戰象著軍裝,並攜帶2隻突擊步槍,不過有泰國網友回應,這隻戰象是泰國明星象,經常身著軍裝前往邊境勞軍而聞名,並非執行實際戰鬥任務。

???? It’s 2025 — and Thailand just deployed an elephant into a conflict zone… carrying two assault rifles. ????⚔️



A surreal mix of ancient tradition and modern warfare.

From Timur’s legacy to today — war elephants walk again.



You can’t make this up. pic.twitter.com/i86R6If9nu