泰柬持續互轟！ 泰國出動戰象 攜帶突擊步槍畫面曝光

有泰國網友回應，這隻戰象是泰國明星象，經常身著軍裝前往邊境勞軍而聞名，並非執行實際戰鬥任務。（圖擷自X「Defence Index」）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨24日爆發邊境衝突，儘管雙方有意達成停火協議，但今（27日）早泰柬雙方再度爆發交火，泰國除了海陸空三軍都上陣外，戰象出動畫面也曝光。

綜合外媒報導，今上午，泰柬邊境地區兩座長期爭奪的古廟附近又爆發了新的砲火衝突，柬埔寨國防部發言人稱，泰國軍隊於凌晨4點50分開始襲擊寺廟周圍地區，泰國陸軍副發言人則表示，柬埔寨軍隊在凌晨4點左右開始發射砲彈。

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在衝突前線附近的《法新社》記者證實，砲火頻繁轟擊，距離前線約20公里的柬埔寨城鎮桑朗的窗戶震顫不已。截至26日晚間，這起邊境衝突已造成雙方至少32人喪生、近百人受傷。

泰國海陸空三軍齊發，泰皇家空軍出動F-16戰機與JAS 39「獅鷲獸」戰鬥機（JAS 39 Gripen）進行轟炸，泰皇家海軍發起了「Trat Pikhart Pairee 1」行動，部署8艘軍艦持續向柬方施壓。

同時還傳出泰國出動戰象進入衝突山區進行支援，畫面曝光，泰國戰象著軍裝，並攜帶2隻突擊步槍，不過有泰國網友回應，這隻戰象是泰國明星象，經常身著軍裝前往邊境勞軍而聞名，並非執行實際戰鬥任務。

???? It’s 2025 — and Thailand just deployed an elephant into a conflict zone… carrying two assault rifles. ????⚔️



A surreal mix of ancient tradition and modern warfare.

From Timur’s legacy to today — war elephants walk again.



You can’t make this up. pic.twitter.com/i86R6If9nu — Defence Index （@Defence_Index） July 27, 2025

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