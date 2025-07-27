川普才喊停火 泰國控柬埔寨動用火箭彈轟炸住宅

柬埔寨官兵正操作一輛BM-21多管火箭發射車。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕泰國、柬埔寨邊境衝突爆發迄今已進入第四天，儘管美國總統川普以貿易協議為手段力促兩國停火，但泰國皇家軍隊今日指控，柬埔寨軍方今日清晨動用BM-21火箭，打擊泰國的軍事基地以外，還射向位於兩國邊境的崇宗地區，造成當地民宅損壞。

根據泰國皇家軍隊官方社群發布資訊，泰軍發言人萊托米亞（Vithai Laithomya）少將今日表示，柬埔寨自今日清晨4點30分起，持續對泰國邊境一帶發動砲擊，其中，柬埔寨軍隊在5點30分至7點50分之間，動用了BM-21火箭彈等武器，攻擊泰國的軍事基地，還有素林府崇宗（Chong Chom）附近的民宅，造成民宅毀損。泰方並未詳述泰國軍隊的反擊舉措，以及柬埔寨對泰國造成的傷亡與損失。

美國總統川普於26日宣稱，他已與泰、柬兩國總理談話，要求雙方達成停火，「我已明確告訴他們，如果還在打仗，就沒有任何協議可談」。不過，兩國邊境衝突未因此收手，目前這場衝突已造成超過30人喪生、超過13萬人無家可歸。

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BM-21是蘇聯生產的122公厘多管火箭系統，主要裝設在一輛六輪卡車之上，依次至多可裝載40枚火箭彈，射程自20公里至45公里不等。雖然是已問世超過60年的武器，但仍被廣泛運用於現代戰爭之中，例如烏俄戰爭、泰柬邊境衝突等，皆可見到其蹤跡。

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