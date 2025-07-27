【影】澳「海馬士」射擊PrSM畫面首曝光 可精準轟炸500公里外目標

〔記者涂鉅旻／台北報導〕澳洲、美國等19國近期於澳洲實施「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演，透過多種遠程精準彈藥射擊展現戰力，「護身軍刀」軍演官方臉書專頁今發布最新影片顯示，澳洲在美國協助下，首度運用「海馬士」多管火箭系統，發射精準打擊飛彈（PrSM）並命中目標，展現這型射程可觸及500公里的精準彈藥威力。

澳洲皇家砲兵第14團官兵日前操作海馬士系統，首度發射精準打擊飛彈（PrSM）。（取自澳洲國防部網站）「護身軍刀」軍演官方臉書專業今日以「情勢改變者」（Game changer）為題發布文章指，澳洲皇家砲兵第14團官兵日前發射了首枚精準打擊飛彈，這款美系飛彈可將澳軍的有效射程，自30公里提升至300公里以上，重塑作戰範圍。這篇文章也附帶一部高速攝影的影片，顯見「海馬士」多管火箭系統發射精準打擊飛彈，精準命中目標。

澳洲陸軍砲兵原本仰賴M777A2牽引式榴彈砲為主要武器，最大射程約30至40公里，但在衡量全球局勢轉變，朝長程威懾方向建軍後，澳洲已向美國採購42套海馬士系統，其中4套已交付。每輛海馬士發射車一次可搭載2枚PrSM飛彈，其最大射程可觸及500公里。

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