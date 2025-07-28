第二批42輛M1A2T戰車今晨抵台 我已獲得80輛將擇期成軍

我國首批38輛M1A2T戰車日前完成首度公開實彈射擊。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國對美採購第二批、42輛M1A2T戰車正式運抵台灣，國防部今日凌晨委託民間拖板車，將這批新銳戰車從台北港運輸至新竹湖口裝甲兵訓練指揮部，致使陸軍同型戰車數量達到80輛。至於日前首度公開實彈射擊的首批38輛戰車，由於已完成各項成軍前驗證，將在今年底前擇期成軍。

第二批42輛M1A2T戰車上月在美國完成運送前整備後，即透過海運方式，昨日抵達台北港，在憲、警管制下，今日凌晨起由民間大型拖板車運至新竹裝訓部。這批戰車在運輸過程中皆蓋上帆布，運至裝訓部後才會掀開，並在台、美雙方人員當面點交後，進行後續整備。

第二批42輛M1A2T戰車於今日凌晨抵台，圖為去年12月首批戰車抵台情形。（資料照）根據國防部規畫，我國對美採購108輛M1A2T戰車，首批38輛於去年12月抵達台灣，第二批42輛則在今日完成運輸作業，至於第三批28輛，表定在明年第一季運抵國門。這批戰車將全數部署於台灣北部，其中10輛供陸軍裝訓部操作，並由269旅換裝1個連的兵力，其他則供584旅全旅換裝。

我國首批38輛M1A2T戰車7月10日首度公開實彈射擊，象徵戰力整備工作大致完備，這一批戰車將在今年底前擇期成軍。第二批戰車將循第一批戰車的接裝模式，待接裝部隊完成換裝訓練後，才會正式加入陸軍的戰備序列。

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