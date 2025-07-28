漢光41號演習發生8行車事故 顧立雄：會做好駕駛安全訓練

國防部長顧立雄於立法院外交及國防委員會前受訪表示，這次後備動員主要是在驗證後備恢復戰力所需時間。（記者塗建榮攝）〔記者黃靖媗／台北報導〕漢光41號演習已於本月18日落幕。國防部長顧立雄今（28）日針對演習期間發生的8起行車事故表示，國軍會做好安全駕駛訓練，利用意外事故更精進、加強演習驗證與策進訓練。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「漢光41號演習實施成果、檢討與後續策進作為」，並備質詢。

顧立雄會前受訪表示，這次後備動員主要是驗證後備恢復戰力所需時間，由於他們發現，「原兵歸原單位」恢復戰力的所需時間較短，所以規劃儘量以原兵歸原單位的方式進行。

請繼續往下閱讀...

顧立雄說明，無論是編實動員或擴編動員，如果都能回到原單位，原來的訓練能夠經由動員的方式，再接受聯戰訓練的進程會比較快一點，能夠迅速恢復戰力。

針對今年漢光演習發生8起行車事故，顧立雄說，國軍會做好安全駕駛的訓練，並讓官兵更熟悉相關地形、路線，做好更嫻熟的理解，盡量避免這些事情發生。

顧立雄也說，雖然任何意外都屬於實戰化演習可能發生的一環，但也不能認為實戰化演習造成意外不可避免，反而要利用意外事故，更精進加強演習驗證、策進訓練。

另一方面，對於今年8月底即將內閣改組的傳言，顧立雄僅說，他現在主要工作，為在國防部內做好戰備整備工作，其他部分他沒辦法回答。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法