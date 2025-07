換裝中！日海自隊員赴美學習V-BAT無人機 我海軍有望跟買

圖為日本海上自衛隊隊員,赴美接受V-BAT無人機接裝訓練情形。(日本海上自衛隊X帳號)

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕美國Shield AI公司今(2025)年初宣布售日V-BAT無人機,強化該國海上情監偵能量,而日本海上自衛隊日前發布動態指出,旗下官兵現已赴美展開接裝訓練、整體學習速度快,將有助強固美日同盟並維持印太區域平衡。而在希臘、荷蘭相繼採用同款系統後,我國軍方內部也傳出計畫跟買這型裝備的傳聞,但實際是否成案,仍待新年度國防預算揭曉。

日本海上自衛隊25日表示,為提升海上情監偵能力,該隊現正派遣接裝隊員赴美,接受接受V-BAT無人機(美軍編號MQ-35)的操作訓練,整體學習情況良好,獲美軍教官高度肯定;而這項接裝任務,將有助於海自加強日美同盟的戰略威懾,以實踐自由開放印太地區(Free and Open Indo-Pacific, FOIP)的願景。

日方人員學習使用、識讀V-BAT無人機的控制站系統。(日本海上自衛隊X帳號)

由Shield AI公司研發的V-BAT,是一款採用單引擎、涵道風扇(Ducted fan)設計的垂直起降(VTOL)無人機,具備偵、打一體能力;根據烏克蘭武裝部隊無人機系統司令部描述,該機可飛行至少10小時,並運用機載的320倍光學變焦鏡頭進行長程偵察、最遠距離可達150公里,且只需要一塊4X4平方公尺大的平面即可部署,在戰術效益、後勤方面都具備優勢。

除了美國海軍、海岸巡防隊(USCG)和獲援的烏克蘭,V-BAT截至目前為止已出售給巴西民間的VSK Tactical公司、日本海上自衛隊,以及荷蘭皇家海軍;另一方面,希臘陸軍今(2025)年5月也獲贈兩架同型機,滿足愛琴海東岸監偵所需。有趣的是,中國日前出現名為「Temu」的山寨機型,結果被原廠戲稱是中國解放軍下訂他們的裝備來「貼牌上市」。

