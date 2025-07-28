換裝中！日海自隊員赴美學習V-BAT無人機 我海軍有望跟買

圖為日本海上自衛隊隊員，赴美接受V-BAT無人機接裝訓練情形。（日本海上自衛隊X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國Shield AI公司今（2025）年初宣布售日V-BAT無人機，強化該國海上情監偵能量，而日本海上自衛隊日前發布動態指出，旗下官兵現已赴美展開接裝訓練、整體學習速度快，將有助強固美日同盟並維持印太區域平衡。而在希臘、荷蘭相繼採用同款系統後，我國軍方內部也傳出計畫跟買這型裝備的傳聞，但實際是否成案，仍待新年度國防預算揭曉。

日本海上自衛隊25日表示，為提升海上情監偵能力，該隊現正派遣接裝隊員赴美，接受接受V-BAT無人機（美軍編號MQ-35）的操作訓練，整體學習情況良好，獲美軍教官高度肯定；而這項接裝任務，將有助於海自加強日美同盟的戰略威懾，以實踐自由開放印太地區（Free and Open Indo-Pacific, FOIP）的願景。

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日方人員學習使用、識讀V-BAT無人機的控制站系統。（日本海上自衛隊X帳號）

由Shield AI公司研發的V-BAT，是一款採用單引擎、涵道風扇（Ducted fan）設計的垂直起降（VTOL）無人機，具備偵、打一體能力；根據烏克蘭武裝部隊無人機系統司令部描述，該機可飛行至少10小時，並運用機載的320倍光學變焦鏡頭進行長程偵察、最遠距離可達150公里，且只需要一塊4X4平方公尺大的平面即可部署，在戰術效益、後勤方面都具備優勢。

除了美國海軍、海岸巡防隊（USCG）和獲援的烏克蘭，V-BAT截至目前為止已出售給巴西民間的VSK Tactical公司、日本海上自衛隊，以及荷蘭皇家海軍；另一方面，希臘陸軍今（2025）年5月也獲贈兩架同型機，滿足愛琴海東岸監偵所需。有趣的是，中國日前出現名為「Temu」的山寨機型，結果被原廠戲稱是中國解放軍下訂他們的裝備來「貼牌上市」。

Temu Takes Flight?



Looks like the People’s Liberation Army just hit “Add to Cart” on a V-BAT knockoff: https://t.co/FLyhOr3aMC



We’ve seen this before:

J-20 = F-22

J-31 = F-35

“New PLA drone” = V-BAT



We get it—V-BAT is hard to beat. It flies when GPS and comms… pic.twitter.com/OCTqFQ5LtQ — Shield AI （@shieldaitech） July 22, 2025

在上述消息外，國軍內部曾傳出有意為海軍採購V-BAT無人機，爭取建案採購後排入明（2026）年度國防預算，強化海軍協同作戰、精準打擊能量。但實際採購與否，有待下（8）月新年度公開預算書送至立法院，才能窺知一二。

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