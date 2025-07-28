窮人的巡弋飛彈發威 泰國用KGGB炸彈痛擊柬軍

網路流傳的照片顯示，泰國皇家空軍的F-16戰機已掛載南韓製的KGGB精準導引炸彈（左圖），並在與柬埔寨的邊境衝突中，首度將其投入實戰，右圖為KGGB滑翔飛行畫面。（圖取自X平台）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰柬邊境近日爆發激烈衝突，雖情勢暫時趨緩，但泰國空軍在交火期間首度實戰部署南韓製「KGGB」精準滑翔炸彈，精準摧毀包括火箭發射陣地、指揮所等多處柬埔寨軍事目標，引發各界對東南亞空優競逐的關注。

根據軍聞網站《Defense Blog》報導，泰國皇家空軍（RTAF）於衝突高峰期間，派遣F-16戰機搭載南韓LIG Nex1公司開發的「韓製GPS精準導引炸彈」（KGGB，Korean GPS Guided Bomb），對柬方在爭議邊境地區的軍事據點展開精準打擊。此次空襲擊中至少兩套BM-21火箭系統、彈藥庫與一處指揮所，成為KGGB系統首次實戰部署的紀錄。

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KGGB為滑翔炸彈套件，能將Mk.82等傳統無導引炸彈，升級為具GPS與慣性導航功能的精準武器，最大射程可達103公里，命中誤差最小僅0.4公尺，具備低成本高精度的戰術價值。其設計理念類似美軍的「JDAM-ER」（聯合直接攻擊彈藥增程型），目前僅南韓、沙烏地阿拉伯與泰國為操作國。

《詹氏防務週刊》（Janes）先前揭露，泰國自2022年起分兩批購入共20套KGGB套件，總價為1.02億泰銖（約合約新台幣9290萬元），直至此次邊境衝突才首度應用於作戰任務。

泰國軍方指出，此番精準空襲屬於針對柬埔寨越界行動的反制作戰，重點在削弱柬方火力部署，並減少對邊境民眾的附帶損害。雖然雙方已暫時停止交火，但此次事件預示未來東南亞地區，可能進一步升高軍備競賽與空優科技的運用門檻。

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