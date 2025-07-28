空軍「雷虎小組」明交接 AT-3、勇鷹高教機先同場預演殺光底片

空軍雷虎小組24日在高雄岡山的飛訓部基地，率先實施明日交接儀式展演的全兵力預校，這也是國造高教機加裝噴煙裝置後，首度在國人面前亮相。（中華民國空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕我國服役逾4年的AT-3「自強號」高級教練機今（2025）年逐步退役，作為空軍飛行學官駕馭高速機的啟蒙教師，以及「雷虎小組」過去30餘年的專屬坐騎，這些任務即將在明（29）日畫上句點。為此，空軍飛訓部日前率先實施全兵力預演、邀請地方民眾觀看AT-3和勇鷹高教機同場飛行的美景，也藉此讓第六代的雷虎新「門面」做好接班準備。

空軍表示，作為專屬特技展示機30餘年，AT-3高教機和雷虎小組共同締造了無數飛行紀錄與榮耀時刻；隨著「勇鷹」高教機陸續到位，雷虎小組的飛行教官們也將迎接新夥伴，開啟新時代。而為紀念雷虎歷史並承先啟後，空軍明天將在高雄岡山的飛行訓練指揮部，舉行「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，屆時也將是勇鷹加入雷虎小組後的處女秀。

請繼續往下閱讀...

而在上周四（24日），即將交棒的AT-3自強號和勇鷹高教機，便先在岡山基地展開同場飛行的全兵力預校，並搶先邀請當地民眾共襄盛舉，讓更多人能一同見證空軍承先啟後的歷史時刻。未來，「勇鷹」高教機將正式成為「雷虎小組」的第六代表演機種，由資深教官們操駕，以全新的國造機種持續飛出精采，翻開空軍特技飛行領域的新篇章。

1984年服役的AT-3「自強號」高級教練機，作為雷虎小組30餘年的特技展示機，這項任務即將在明天畫下句點，交棒給新登場的勇鷹小老弟，光榮退役。圖為同型機24日全兵力預校情形。（中華民國空軍官方Facebook）在明天交接後，空軍「雷虎小組」也宣告進入新的時代，除迎接新成員，勇鷹高教機也將正式成為其採用的第六代性展機種。（中華民國空軍官方Facebook）

除成為雷虎小組的新一代坐騎，「勇鷹」高教機未來也將承接AT-3過往角色，肩負飛訓部飛行學官的高級組訓練任務。除慢速機的初級組仍由T-34型機擔綱，過往分別由AT-3、F-5戰機負責的戰鬥組、部訓組訓練，都將由勇鷹統合，使飛行學官的訓練流路從過往的「三階段、三機型」簡化為今後「三階段、兩機型」，提升訓練效率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法