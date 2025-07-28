M1A2T戰車明年交裝畢 專屬訓場趕工與形成「全戰力」時間賽跑

陸軍M1A2T戰車7月公開實彈射擊情形。（資料照，記者田裕華攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍第二批42輛M1A2T戰車今日凌晨抵台，致使同型戰車總數達80輛，最後一批28輛預計於明年第一季交付後，有機會於明年底前形成「全戰力」。但另一方面，陸軍長安、坑子口等訓場都還在整建中，第一階段工程預計明年5月、10月完竣，能否如期滿足M1A2T戰車的訓練需求，將與戰力型塑成效息息相關。

根據國防部規畫，第一批於去年12月抵台的38輛M1A2T戰車，今年7月完成首度公開射擊訓練，將於年內擇期成軍，形成初始戰力；第二批42輛、第三批28輛則於今日、明年第一季抵台，待後續各項接裝訓練完備後，有機會於明年底前形成「全戰力」，這108輛戰車之中，除了10輛供裝訓部運用，其他98輛將分成7個連，駐守新北、桃園的陸軍269旅將獲得1個連，其餘則供陸軍584旅全旅換裝。

總統賴清德7月視導「M1A2T新式戰車換裝訓練」，M1A2T戰車一字排開。（資料照，記者田裕華攝）不過，新獲M1A2T戰車能否如期形成全戰力，跟訓場整建進度有關，陸軍自2021年編列16億餘元，投入長安營區訓場、坑子口訓場整建工作，藉此擴充既有訓場空間，滿足射程更遠的M1A2T戰車實彈射擊需求，但全案受限於疫情致使原物料、工資上漲、經費短缺等因素，未能於2023年如期完工，因此國軍將執行期程向後遞延，同時也保留後續追加預算的空間。

國防部今年5月提交立法院的預算解凍報告提到，長安營區目前可供戰車實施「基本駕駛」、「高級駕駛」、「戰鬥駕駛」，至於包括「次口徑靶場」等設施，則須於明年5月前完工；至於供M1A2T戰車射擊的坑子口訓場主體工程，今年5月實際進度已達3成，目標在明年10月底前完工。

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對於新式訓場整建的過渡階段，國防部曾表示，除了新式戰車接裝班隊射擊採「統一集中」流路排定，在專長訓練、組合訓練階段，也可運用長安營區、北測中心現有設施進行訓練。

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