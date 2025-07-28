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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏克蘭證實擊落俄軍「獵戶座」無人機 首創無人機空戰紀錄

2025/07/28 11:42

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的無人機空戰技術再寫下突破性戰果。根據軍事新聞網站《Defence Express》報導，烏克蘭國家安全局（SSU）近日發布了一段影片，首度證實其特種部隊以一架「防空版」FPV神風無人機，成功攔截並擊落一架俄羅斯先進的「獵戶座」（Orion）偵察攻擊無人機，此舉不僅創下歷史紀錄，更可能改寫未來空戰的戰術規則。

這次無人機獵殺行動意義非凡，因為「獵戶座」是俄軍一款重要的「中高度長航時」（MALE）無人機，不僅能執行偵察任務，更能掛載多種空對地武器，包括導引炸彈與巡弋飛彈，對烏軍構成嚴重威脅。

影片顯示，一架小型的FPV無人機在空中高速追擊體型遠大於自身的「獵戶座」無人機，並最終將其擊落。這不僅是首次有影片證實「獵戶座」遭這類防空無人機擊落，更可能是FPV無人機所獵殺的最高價值空中目標之一。

這並非烏軍首次以小搏大。先前，「馬札爾之鳥」（Birds of Magyar）部隊也曾使用同樣戰術，成功擊落俄軍的「前哨-R」（Forpost-R）無人機，展現了此戰術的成熟度。

烏克蘭安全局此次公布的戰果，再次凸顯了其在不對稱作戰中的驚人創造力。透過運用低成本、高效益的創新戰術，烏軍正持續以「無人機獵殺無人機」的方式，改變現代空戰的樣貌。

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