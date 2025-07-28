空勤總隊9架「海豚」N3+直升機性能提升 首架升級機2027年出廠

內政部空勤總隊的AS-365N「海豚」直升機、機號NA-105為N2構型機種。（空勤總隊官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕內政部空勤總隊現有23架定翼機、旋翼機，其中，服役逾30年的AS-365N「海豚」直升機面臨消失性商源問題，亟待性能提升。對此，空勤總隊今日宣布，行政院已核定新年度中期升級計畫，該機隊未來將耗時5年，全面升級至航電數位化的N3+等級，有效強化飛行、搜救任務效益。

平時擔負空中救援、救災任務的空勤總隊，主要有14架當年由陸軍撥交的UH-60M「黑鷹」直升機、Beech-200螺旋槳定翼機，以及8架AS-365N「海豚」直升機；其中，8架1990年代分批籌獲的海豚機隊，除遭遇後勤零料件的消失性商源問題，且相較全面數位化的黑鷹機隊，海豚型機仍為舊式「類比」航電儀表。經過研議，空勤總隊決定一併升級8架現役機、1架封存機，建構科技救災能量。

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「海豚」直升機各部諸元。（內政部空勤總隊官網）

針對9架「海豚」型機性能提升案，空勤總隊指出，全案已於今年1月16日與空中巴士直升機公司（Airbus Helicopters）簽約，預計後（2027）年起陸續交機、2030年底執行完畢，屆時全機隊將可擁有數位化的數位化座艙、航電套件，有效降低機組員工作負荷，並強化日、夜間全時救援能力及任務達成率。

從空勤總隊釋出的新、舊型航電系統照片可見，升級後的「海豚」N3+型機儀表，不只換裝玻璃化座艙，多功能任務顯示器（Mission MFD）及載具性能管理系統（VMS），同時也採用了整合式備用儀表（ISIS）、主旋翼轉速暨渦輪轉速表（NR+NF），以數位、類比兼具的方式，提升飛航安全。

「海豚」直升機升級前的航電儀表，幾乎為指針式的類比儀表。（空勤總隊官方Facebook）航電儀表升級之後，可見姿態儀、方位儀、任務顯示器及管理系統等設備皆數位化，另有常設備用儀表、轉速表等，有效提升飛行效率及安全。（空勤總隊官方Facebook）

值得一提的是，上述升級計畫雖是將9架同型機升級至最新型號，但據內政部規劃，這項耗資新台幣34.8億元的升級案，將升級現有4架N3型機，另購入5架同級機後統一升級至N3+等級，也就是說，原有的N1、N2型機會予以汰除，透過變賣、轉贈學校作為訓練教具等方式完成處置。

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